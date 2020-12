Le caractère de Daredevil est devenu une tendance ces derniers jours, comme enfin ce week-end Studios Marvel a retrouvé les droits de pouvoir l’introduire dans l’univers cinématographique Marvel, les fans ont donc demandé via les réseaux sociaux que la série soit récupérée après avoir été annulée par Netflix et non seulement les fans ont élevé la voix depuis que Clark Gregg l’a demandé. sauver Daredevil.

La série “ Daredevil ” a connu trois saisons réussies sur la plate-forme Netflix, ce qui a ouvert la porte à plus de séries comme ‘The Punisher’, ‘Luke Cage’, ‘Jessica Jones’ et ‘Iron Fist’, en plus du crossover ‘Les défenseurs’, mais malgré le fait qu’il y avait un grand nombre de fans de ces versions plus sombres et plus violentes, Marvel a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Netflix pour plus de saisons, ce qui agaçait les fans car ces héros étaient à la dérive.

Bien que l’on ne sache pas officiellement si Charlie cox reviendra en tant que Daredevil pour le MCU, mais les fans ont lancé une campagne pour récupérer le personnage et maintenant jusqu’à Clark Gregg a demandé à sauver Daredevil, car à travers ses réseaux sociaux, il a partagé la demande de Vincent D’Onofrio avec la phrase “Dites-le avec moi les gens … #SaveDaredevil”.

Dites-le avec moi, les gens… # SaveDaredevil https://t.co/xYOOPr9NIa – Clark Gregg (@clarkgregg) 29 novembre 2020

Selon des informations provenant de sources proches, Marvel Studios envisage d’introduire Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel, en plus de la version de Kingpin par Vincent D’Onofrio, qui a parlé publiquement et a montré son intérêt à revenir au rôle du méchant, afin que Marvel puisse prendre ces mots en compte pour enfin amener à la fois le démon de Hell’s Kitchen ainsi que l’un de ses plus grands antagonistes à la franchise.