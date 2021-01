Mexico,- Sept épisodes vierges ont été lancés par le gaucher Naranjero Ryan Verdugo, Yadiel Hernández et Víctor Mendoza ont chacun produit une course et les Naranjeros de Hermosillo ont battu Tomateros de Culiacán 2-1 au début de la dernière série de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Hermosillo a donné la responsabilité de la serpentine au gaucher Ryan Verdugo (F, 1-0), qui a montré quand il a lancé sept manches complètes, accordé cinq coups sûrs, attisé quatre adversaires et remporté la victoire. Robinson Leyer (1.0 IP) et Fernando Salas (S, 1) sont entrés dans le relais.

Alors que, pour Tomateros, JC Ramírez (L, 0-1) a ouvert le match et a travaillé pendant six manches complètes de paires de points, une marche, six retraits au bâton à son compte et a pris la catastrophe. Gonzalo Sañudo (1.0 PI), Arturo López (0.2 PI) et Jesús Castillo (0.1 PI) ont complété la cerise sur le gâteau.

Samedi le deuxième de la série finale

L’Orange Squad a profité juste à l’aube du match lorsque Norberto Obeso a ouvert la fin du premier lancer avec imparable, s’est avancé à l’intermédiaire dans un sacrifice carie de José Cardona et a sonné la première ligne d’Hermosillo grâce au doublé du Cubain Yadiel Hernández.

Ensuite, Isaac Paredes a frappé et Hernández a atteint l’antichambre de sorte que, dans un roulement vers la deuxième base du renfort Víctor Mendoza, Yadiel Hernández est entré avec 2-0 en faveur de la neuvième orange.

Tomateros s’est approché du tableau de bord 2-1 et a ajouté de l’excitation au jeu en actions en neuvième manche, Joey Meneses a doublé et Efrén Navarro l’a conduit au registre avec un simple au champ central.

Pour affronter le deuxième match de la série finale de la Ligue mexicaine du Pacifique, demain samedi à 19h00. Naranjeros enverra Juan Pablo Oramas (0-0, 0,00) au monticule et Anthony Vásquez (0-0, 0,00) fera de même pour Tomateros au stade Sonora.

Photo Naranjeros de Hermosillo / LMP

Suivez nos réseaux sociaux

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/