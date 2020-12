Les ex-candidats de “ L’île des tentations ” savent désormais prendre une grande partie du rôle de premier plan dans «La maison forte». Tom Brusse, toujours controversé, sa petite amie Sandra Pica et la combative Marta Peñate ont ouvertement déclaré la guerre après le commentaire surprenant que les îles Canaries ont fait il y a quelques jours, avec lequel elle a réussi à laisser tous les spectateurs stupéfaits.

La jeune femme a assuré dimanche dernier que, Avant d’entrer dans le programme, le Français avait proposé de faire un trio avec Samira. À ce moment-là, l’homme d’affaires sortait déjà avec Sandra, le “ single ” pour lequel il a mis fin à sa relation avec Melyssa dans l’émission de téléréalité en République dominicaine, alors, évidemment, la révélation a menacé de apporter une nouvelle tempête dans la maison.

Telecinco

Au début, quand Marta a publié ces informations, Tom a choisi de garder le silence, mais hier, il a finalement décidé de répondre brusquement au canari, niant catégoriquement ses paroles. “Ce que Marta a dit l’autre jour était un mensonge, comment pourrais-je vouloir louer un appartement avec elle si même Samira m’envoyait des publicités pour des maisons à vivre avec Sandra?”, se défendit.

Pour finir votre argument, le Français a fait une comparaison qui a profondément blessé la fierté de Marta, et avec lequel, d’ailleurs, il complimentait sa fille, qui avait de nouveau été assaillie par des doutes sur la fidélité du Français: “En plus, pourquoi voudrais-je coucher avec Marta avec un missile F-16 à mes côtés?”

Telecinco

Le résultat immédiat de ses paroles fut, d’une part, la colère des Canaries, qui laissa échapper que il pourrait coucher avec «un rat qui passait», et d’autre part, que Sandra se sentait de plus en plus dépassée. Et même pas le “ jeu ”, avec du ruban adhésif entre les deux, que le programme a essayé d’articuler pour que Tom et Marta puissent enterrer la hache de guerre n’a pas servi: Tom a fini par pleurer et sa fille était au bord d’une crise d’angoisse: “Je ne peux plus supporter cette situation, j’en ai marre d’être toujours attaqué avec la même chose”se lamenta la jeune femme.