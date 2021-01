Mexico,- La série finale de la Ligue mexicaine du Pacifique a été définie ce mercredi, après les demi-finales qui se sont terminées dans le match 6. Tomateros et Naranjeros entament ce vendredi la route de l’hégémonie du baseball d’hiver.

Tomateros de Culiacán et Naranjeros de Hermosillo, les deux franchises les plus gagnantes de l’histoire de la Ligue, s’affronteront à la recherche du championnat de la saison 2020-2021, dans une série qui aura sans aucun doute des passions au plus haut niveau.

L’histoire des 16 titres d’Hermosillo et des 12 de Culiacán, ont des chapitres dans cette rivalité épique même en série finale, dans laquelle ils se sont déjà rencontrés quatre fois dans l’histoire, toujours avec un résultat de 4 matchs à 2.

Dans la saison 1979-1980, la Classique a été donnée pour la première fois dans une série finale entre Tomateros et Naranjeros, laissant le titre à Hermosillo. La deuxième fois, Culiacán a pris sa revanche et c’était dans la saison 1982-1983, remportant son championnat numéro 4 de l’histoire.

Les deux autres chapitres de la Classique en finale étaient dans les campagnes 1994-1995 et 1996-1997 où il a été vu pour la dernière fois, le premier Hermosillo remportant le double championnat et le 12e titre de l’histoire, et le dernier était pour les cerises qui ont obtenu leur septième titre et leur seul championnat à deux reprises.

1979-1980: Hermosillo a gagné 4-2

1982-1983: Culiacán a gagné 4-2

1994-1995: Hermosillo a gagné 4-2

1996-1997: Culiacán a gagné 4-2

Photo gracieuseté de LMP

2020-2021: Tomateros et Naranjeros?

