Toni Nadal, directeur de l’Académie Rafa Nadal de Manacor (Majorque) et ancien entraîneur du douze fois champion de Roland Garros, a déclaré mercredi que ppour qu’une société réussisse, elle doit avoir l’unité et la cohésion et il a assuré qu’il ne conçoit pas de tension pour affronter la vie ou les problèmes qui peuvent survenir dans différents scénarios.

Toni, l’oncle de Rafael Nadal et son entraîneur depuis 27 ans, est l’hôte de “ La España full ”, un nouveau programme Movistar mettant en vedette “des héros courageux et engagés, des citoyens anonymes, mettant en vedette chaque jour des histoires incroyables”.

“Connaître différents domaines m’a toujours enthousiasmé et voir comment un épisode est filmé ou comment les espaces sont recherchés, m’a aidé à apprendre quelque chose et je la prends avec moi comme une expérience », a déclaré Toni,« tout à fait en faveur de raconter des histoires qui valent la peine », une méthode qu’il a déjà utilisée avec son neveu pendant sa phase professionnelle.

«Avec Rafael, j’ai toujours utilisé d’autres histoires pour le motiver. Je l’ai formé en gardant à l’esprit que ce qui se passait sur une piste n’était pas étranger à ce qui se passait à l’extérieur. Je lui ai donné des exemples du sport et d’autres personnes dans la société. Je me souviens quand je lui ai raconté, dans une blessure qu’il avait, l’imputation des deux jambes d’Irene Villa et comment il a continué à mener une vie normale », a-t-il souligné.

«Il y a toujours des gens qui font des choses qui peuvent vous inspirer. J’ai beaucoup utilisé le mot et j’aimais influencer ces types de personnes. En fin de compte, quand on voit tous ces gens qui font quelque chose de spécial, et font des choses extraordinaires, on se sent capable de les faire aussi », a-t-il avoué.

Pour Toni, quelle que soit la météo ou la situation, “l’union est nécessaire”.

“Le succès d’une société, c’est quand il y a unité et cohésion. Je ne peux pas concevoir de tension”, a déclaré Toni, qui a rappelé, à titre d’exemple, la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010.

“Le fait qu’Iniesta nous ait donné la victoire en Coupe du monde et que ce soit de bonnes personnes nous aide à être meilleurs. Il y a des gens qui réussissent avec des attitudes non édifiantes qui ne contribuent pas beaucoup à remonter le moral de la société », a-t-il conclu.