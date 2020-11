La phase quatre de l’univers cinématographique Marvel est sur le point de commencer et non avec le film ‘Veuve noire’ comme prévu, mais avec la série ‘WandaVision’ sur la plateforme Disney +, dont la première est prévue pour le 15 janvier 2021 et peu à peu des détails sur la série commencent à émerger et maintenant à travers quelques porte-clés, il a été annoncé qu’il apparaîtra Spectre sur ‘WandaVision’.

L’une des productions peut-être les plus attendues des studios Marvel est «WandaVision», Dont on sait peu de choses sur son intrigue et les progrès qui ont été faits n’ont pas révélé grand-chose sur l’histoire, mais l’une des surprises est de voir une version adulte de Monica Rambeau, cette fois interprété Teyonah Parris, personnage apparu pour la première fois dans le film ‘Capitaine Marvel’ de 2019 et que dans les bandes dessinées, elle devient l’héroïne Spectre et photon.

Alors que l’apparition de ce personnage dans la série a provoqué de nombreuses spéculations et que les produits récents semblent révéler que Spectrum apparaîtra sur ‘WandaVision‘, comme certains porte-clés Monogram Products, ont montré certaines versions de Scarlet Witch et Vision, mais il est frappant que Monica Rambeau apparaisse avec un costume très similaire à celui qu’elle utilise dans les bandes dessinées, il n’est donc pas exclu qu’il soit enfin devenir cette héroïne.

La première de la série ‘WandaVision’ est prévu pour le 15 janvier 2021 pour la plate-forme Disney + et devrait avoir une excellente connexion avec ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’ puisque Scarlet Witch sera l’un des antagonistes du deuxième film solo du sorcier suprême.