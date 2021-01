La première série de Marvel Studios promet de marquer une nouvelle étape pour l’ensemble du MCU, cependant, cela provoquera également des modifications dans certains éléments qui proviennent des bandes dessinées, par exemple, il a été révélé cette semaine que ‘WandaVision’ changera la signification de SWORD, l’agence spécialisée qui prévient les menaces extraterrestres.

Des indices ont déjà émergé que cette organisation apparaîtrait enfin dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), par exemple, des photos officielles montrent que le téléavertisseur qui utilise Nick Fury pour communiquer avec Captain Marvel dans ‘Avengers: Infinity War’, a le Logo SWORD dans le dos.

Maintenant, on sait que ce groupe serait dans le live-action, mais il a été révélé par un utilisateur de Twitter que “ WandaVision ” changera la signification de SWORD, car il comparait le logo de l’organisation qui apparaît sur une affiche du programme avec celui de la comique et vous pouvez voir qu’il a un nom différent. Est à l’origine ‘Département d’observation et de réponse du monde sensible’ et maintenant ce sera «Division de la réponse à l’observation des armes sensibles» (Division de la réponse à l’observation des armes sensibles).

Ce n’est pas la première fois que ce type de modification est effectué dans le MCU, car SHIELD a également traversé cela, car dans les premières bandes dessinées, son nom complet était «Division de l’application de la loi et de l’espionnage international du quartier général suprême», mais dans le film Iron Man, elle est devenue la Division de la logistique et de la conformité de l’intervention stratégique de la patrie.

Intéressant. Donc, l’acronyme SWORD dans le MCU est un peu différent de la version bande dessinée. Au lieu de «Sentient World», c’est «Sentient WEAPONS». Cela a du sens pour #WandaVision. Mais je me demande s’ils exploreront également l’espace … pic.twitter.com/7oxmfdsPpY – LEADERS OF THE FREE WORLD # 3 KICKSTARTER 2/1/2021 (@UpToTASK) 12 janvier 2021

Bien qu’ils ne donnent pas de raison à ces modifications, il se peut que le MCU veuille construire son propre univers en prenant divers éléments des bandes dessinées, cela a été plus ou moins laissé entendre par l’un des réalisateurs de la série “ WandaVision ”. qui se sont inspirées de différentes bandes dessinées pour créer la série, ajoutées aux références des programmes des années 50 et 60.

'WandaVision' sera présenté en première le 15 janvier 2021, étant la première série originale de Marvel Studios et arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse