Mexico,- Les coups sûrs sont arrivés au bon moment, Héctor Velázquez a réalisé une solide performance et le Yaquis de Ciudad Obregón a battu les Tomateros 6-2 à Culiacán.

Avec ce résultat, la tribu Cajeme s’est approchée de 2-3 en demi-finale.

La troupe Ciudad Obregón a pris le contrôle du match 2-0 au quatrième lancer. Jonathan Aranda s’est retrouvé au premier but et Dariel Álvarez a mis le pied sur le marbre. Dans un double vol, Leandro Castro a surpris et a atteint la maison, pour mettre la deuxième ligne.

L’offensive Obregon a attaqué la cerise sur le gâteau dans la cinquième manche et avec un rallye de trois points, ils ont augmenté l’avance 5-0. Dariel Álvarez a frappé un doublé et Carlos Sepúlveda a atteint le registre; Álvarez a sonné la quatrième ligne avec un coup de Leandro Castro et avec un coup de deux saisons par Juan Carlos «Haper» Gamboa, Castro a marqué le cinquième point.

Les Sinaloans ont secoué le blanchissage 5-1 au sixième; Michael Wing en a produit deux avec un coup au centre du terrain.

Ciudad Obregón approche en demi-finale

Dans le neuvième, Leandro Castro a puni Sasagi Sánchez et a frappé un coup de circuit, faisant 6-2.

Héctor Velázquez (1-0, 5,40 MPM) a remporté la victoire; En cinq manches 1/3, il a accordé trois coups sûrs, un point, en a marché quatre et en a retiré quatre.

Le travail du premier joueur a été soutenu par Fernando Sánchez, Alex Carrasco, Javier Arturo López, Víctor Arano et Mario Meza.

Anthony Vasquez (0-1, 11,42 mpm) a porté le désastre.

La demi-finale reprendra à Ciudad Obregón ce mardi 19 décembre avec le sixième match de la série. Le duel débutera à 18h00 au centre du Mexique avec le probable duel monticulaire entre Edgar Arredondo (1-0, 1.42) et Faustino Carrera (0-1, 9.00).

Photo courtoisie Yaquis / LMB

