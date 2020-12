L’acteur Jaime Lorente, 29 ans, se met dans la peau de Cid après un travail de documentation “très bête” pour tenter de raconter l’histoire “d’un garçon normal”. Une série que l’on peut voir dès ce vendredi 18 décembre sur Amazon Prime.

Lorente est devenue célèbre ces dernières années pour avoir participé à 2 séries très médiatiques telles que «La casa de papel» et «Elite».

“Ils nous ont assez trompés avec la légende d’El Cid. Il y a beaucoup de piège, il était un conciliateur de cultures”, raconte l’acteur qui incarne Denver dans ‘La Casa de Papel’ et qui porte désormais seul la responsabilité du rôle principal. dans ce blockbuster d’Amazon Prime Video sera présenté en première dans 240 pays ce vendredi 18 décembre.

Mais qui était El Cid, connu comme un héros par la légende?

Rodrigo Díaz de Vivar serait né à Vivar del Cid, Burgos, et était un mercenaire castillan qui est venu dominer le Levant de la péninsule ibérique à la fin du 11ème siècle en tant que dominion indépendamment de l’autorité du roi. tout.

Il réussit à conquérir Valence et établit une seigneurie indépendante dans cette ville du 17 juin 10944 jusqu’à sa mort; son épouse Jimena Diaz, il en hérita et le garda jusqu’en 1102, date à laquelle il revint sous la domination musulmane.

Le célèbre film de 1961 réalisé par Anthony Mann et mettant en vedette Charlton Heston et Sophia Loren fait de lui un mythe international. Il a montré le Cid plus de légende que d’histoire et commet d’abondants anachronismes, tels que l’architecture de l’époque, les armes utilisées ou les vêtements féminins. Et c’était un film qui avait les conseils de l’historien espagnol Ramon Menéndez Pidal.

Série Amazon

Près de 60 ans plus tard, cette nouvelle version se présente sous la forme d’une série télévisée. Cette fiction est 100% espagnole et est produite par Zebra Producciones pour Prime Video.

Il met en vedette Jaime Lorente, José Luis García Pérez, Elia Galera, Carlos Bardem, Juan Echanove, Alicia Sanz, Francisco Ortiz, Jaime Olías, Lucía Guerrero, Lucía Díez, Nicolás Illoro, Juan Fernández, Pablo Álvarez, Ginés García Millán, Daniel Tatay , David Castillo, Álvaro Rico, Hamid Krim et Zohar Liba.

L’histoire de cette série basée sur El Cid est basée sur les aventures de Rodrigo Díaz de Vivar, parfois connu sous le nom d’El Cid et d’autres comme Le Campeador.

C’était un chevalier invaincu qui, par ses actes, était un pilier fondamental dans la conquête de la péninsule des royaumes chrétiens. Il était un vassal des monarques Sancho II et Alfonso VI de León et de Castille, mais a également servi le royaume de Saragosse et a combattu les Almoravides de la péninsule, conquérant le royaume de Valence. “Le célèbre noble devra défendre le territoire chrétien et forger son titre de héros”, indique le synopsis de cette série.