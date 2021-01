Les fans du travail de Jim Henson pourront diffuser l’un de ses programmes les plus populaires qu’il a réalisés pour la télévision, car il a été annoncé le 19 janvier 2021 que sera «The Muppet Show» sur Disney + à l’international.

Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce spectacle de 1976, c’était le premier dans lequel tous les personnages des Muppets sont apparus ensemble, où ils ont réalisé plusieurs croquis et entretiens avec des superstars de l’époque telles que Steve Martin, Mark Hamill, Julie Andrews, Liza Minnelli, Elton John, Alice Cooper, Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight et Gene Kelly.

Grâce au compte officiel de Disney + Amérique latine, il a été confirmé que cette émission ferait de nouveau partie du catalogue de la plateforme de streaming susmentionnée: “Les 5 saisons complètes de The Muppet Show, première le 19 février … Pas que Waldorf et Statler Ils ne voulaient pas être sur la photo, ils la prenaient », lit-on dans la publication.

Dans une déclaration publiée par Kemit plus tôt dans la journée, il est écrit: «Ce sera formidable d’accueillir des fans de longue date et de donner à une nouvelle génération de fans une chance de voir comment nous avons commencé, comment Miss Piggy est devenue une star. et bien plus encore. Aujourd’hui, je suis fier de dire: “Il est temps de jouer de la musique, d’allumer les lumières et de rencontrer les Muppets sur Disney Plus ce soir!” “

Les 5 saisons complètes de The Muppet Show, sortie le 19 février. Uniquement chez #DisneyPlus. Ce n’est pas que Waldorf et Statler ne voulaient pas être sur la photo, ils la prenaient 🙄 pic.twitter.com/hm6nXDmzxB – Disney + Amérique latine (@disneyplusla) 19 janvier 2021

En plus du fait que “ The Muppet Show ” sera sur Disney +, vous pouviez également trouver la série “ Muppets Now ” et c’était une pénalité de faire la mini-série. ‘The Muppets Live Again’ qui servirait de suite directe au film ‘The Muppets Take Manhattan’, mais il a été annulé parce que l’acteur et producteur du projet Josh Gad («Frozen») avait des différences créatives avec les co-scénaristes.

Donc si vous voulez voir ces personnages à la fois dans de nouveaux projets et dans les premiers programmes, ils seront exclusivement sur la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, alors pour embaucher Disney +, cliquez ici.