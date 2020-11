Les chasseurs de vampires les plus meurtriers d’Europe reviendront sur Netflix pour la quatrième saison de la série sur le jeu vidéo d’horreur classique et pour exciter les fans de Dracula, les nouvelles photos de “ Castlevania 4 ” ont été révélées où certains des protagonistes sont vus du dessin animé.

Il faut se rappeler qu’à la fin de la troisième saison, les tentatives pour vouloir faire revivre Dracula ont été interrompues par Trevor et Sypha, alors qu’Alucard a dû apprendre mal à ne pas tant faire confiance à des gens qui semblent être ses amis, il a également été montré le début des plans de Carmilla pour conquérir les humains.

Tout ce qui précède a laissé l’avenir de l’intrigue plus incertain et bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation de l’intrigue pour les nouveaux épisodes, le directeur de l’émission Samuel Deats a partagé sur son compte Twitter les nouvelles photos de ‘Castlevania 4’ où il est vu le descendant du Belmont et de la sorcière.

“Je viens de terminer un épisode incroyable de Castlevania! Je suis tellement fier de toute l’équipe que j’ai pleuré! La saison 4 se révèle géniale! Comme un petit plaisir pour Thanksgiving … Voici quelques captures d’écran de la quatrième saison … “, lit-on dans la publication.

Je viens de terminer un épisode incroyable de Castlevania! Je suis tellement fier de toute l’équipe, j’ai pleuré! 😭 S4 se révèle PHÉNOMÉNAL! Comme petit cadeau pour Thanksgiving … Voici quelques captures d’écran de s4 …. 👀✨ pic.twitter.com/gZJn6WDoLG – Samuel Deats (@SamuelDeats) 25 novembre 2020

Malheureusement, sa date de sortie ou une brève revue n’est pas précisée, alors que tant la maison de production qui est en charge du projet, Powerhouse Animation Studios a lancé une autre série animée appelée Blood of Zeus to Netflix, qui a été un grand succès auprès du public de la plateforme de son histoire s’est concentrée sur un public plus mature.