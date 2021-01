Mexico.- Les filles et les garçons qui vivent avec leur mère le Centre des femmes pour la réinsertion sociale de Santa Martha Acatitla Ce matin, ils ont reçu les cadeaux que les Rois Mages leur ont laissés et ils ont apprécié le traditionnel jeu de fil.

Au nom de Gaspar, Melchor et Baltazar, sous-secrétaire du système pénitentiaire du Secrétariat du gouvernement, Hazael Ruíz Ortega, a donné les cadeaux, qui avant d’entrer dans le centre sont passés par les mesures sanitaires appliquées par la pandémie de SRAS-CoV-2.

Le sous-secrétaire a vécu avec les femmes et les nourrissons, partant et goûtant la Rosca de Reyes, soulignant l’importance de cet événement pour le plein épanouissement des fils et filles de femmes privées de liberté en gardant vivantes les illusions de leur âge, telles que est le l’arrivée des mages, et en même temps renforcer les traditions.

Dans le centre, il y a 49 enfants enregistrés qui vivent avec leur mère, mais 18 d’entre eux au début de la contingence sanitaire l’a quitté et actuellement seulement 31 continuent de coexister à l’intérieur.

emc