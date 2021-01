Tultepec applique des réductions sur la propriété et l'eau potable

Tultepec, État du Mexique.- En reconnaissance de l’effort responsable des contribuables pour rattraper leur retard, il leur suffira de présenter le reçu payé pour 2020.

Le conseil municipal de Tultepec a approuvé des remises spéciales pour les contribuables conformes et les personnes vulnérables pour l’année 2021.

Il a également accepté de faciliter les procédures en générant une ligne de capture via Internet, pour éviter les files d’attente et ainsi économiser du temps et de l’argent pour les citoyens.

Le paiement anticipé annuel pour la propriété pendant le mois de janvier a une réduction de 8 pour cent.

Pendant ce temps, pour ceux qui sont des contribuables conformes, la remise augmente de 8% de plus, c’est-à-dire que la réduction atteint 16% au cours du premier mois de l’année.

Au mois de février, les réductions sont de 6 plus 6 pour cent dans le cas des contribuables conformes, et seulement de 4 plus 2 pour cent au mois de mars.

La remise pour le paiement anticipé annuel au cours du mois de janvier est de 8 plus 4 pour cent pour ceux qui sont des contributions versées.

Ainsi, la remise atteindra 12%. En février, il est de 6 plus 2 pour cent; et en mars 4 pour cent.

Les remises ont été approuvées par la loi sur les revenus municipaux de l’État du Mexique pour l’exercice 2021.

