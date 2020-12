Xabier Fortes, lorsqu’il était en charge de ‘La noche en 24’.

TVE poursuit ses changements de grille pour la saison prochaine, avec un accent particulier sur le renouvellement de la bande du matin. Après les départs annoncés de María Casado et Máximo Huerta, la chaîne publique a annoncé hier que le journaliste Xabier Fortes ne reviendrait pas aux petits déjeuners de TVE Los la saison prochaine. Fortes sera en charge de l’espace informatif La noche en 24, sur la chaîne 24 Horas, un espace qu’il a déjà accueilli lors de la saison 2011-2012. Le Galicien remplace ainsi Marc Sala, qui continuera d’être lié à RTVE par de nouveaux projets professionnels, selon l’entité publique dans un communiqué.

Xabier Fortes est à l’avant-garde du programme d’interview matinale et d’analyse de l’actualité des vétérans depuis septembre 2018. Pour la saison en cours, le programme affiche en moyenne 13,6% de part d’audience et 316 000 téléspectateurs, le meilleur résultat en termes de part d’audience pour huit saisons et le nombre maximum de téléspectateurs pour six. Malgré ces bonnes données et étant l’une des caractéristiques de la programmation matinale du réseau, RTVE a choisi d’intégrer l’espace occupé par Los Petits déjeuners dans la bande du matin que Mónica López, jusqu’à présent chef de la section Météorologie de TVE et qu’elle a été la présentatrice choisie pour remplacer Casado. De cette manière, toute la matinée de la chaîne publique sera intégrée dans un format unique de plus longue durée que ceux qui composaient sa grille jusqu’à présent.

Fortes est diplômé en sciences de l’information de l’Université Complutense et a développé toute sa carrière professionnelle à TVE, qu’il a rejoint en 1990. Il a une longue expérience en tant que rédacteur et présentateur de programmes d’information et en tant qu’animateur d’espaces de débat et d’interview. De plus, il a réalisé une dizaine de documentaires sur différents thèmes. Il a été rédacteur et présentateur de programmes d’information territoriaux pour TVE en Galice et directeur du Centre Territorial. En 2011, il prend la direction et la présentation de La noche en 24 horas. Il a reçu le Golden Microphone et le Ondas Award pour sa carrière professionnelle à TVE.

Alors que le départ de María Casado de La Mañana était attendu à la fin de la saison en cours, le journaliste a fait ses adieux, par surprise, vendredi dernier aux spectateurs. “Eh bien, famille, passez un très bon week-end, prenez soin de vous. Je leur dis juste que je les aime beaucoup et pour toujours ». Sur ces mots, et visiblement émue, elle a clôturé l’émission vendredi dernier, suivie des applaudissements de ses collègues sur le plateau. Diego Losada est désormais en charge de la présentation du magazine du matin.