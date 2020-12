Flosie ne sera plus revu sur MasterChef Celebrity. Le personnage, homosexuel et souche, créé par le comédien Florentino Fernández et avec un nom similaire à Josie – le seul homosexuel à participer à cette édition – a été éliminé à la fois de la tranche publiée cette semaine et de la finale, qui sera vue sur mardi prochain, 8 décembre. «Quand nous avons vu qu’une partie du public s’était plaint parce qu’elle se sentait offensée, nous avons décidé de monter le gala et de ne pas diffuser certaines images qui avaient été vues dans l’aperçu», a expliqué mercredi Fernando López Puig, directeur des chaînes et du contenu de TVE. le matin à la présentation de MasterChef Junior et MasterChef Abuelos. «Le fait qu’une partie du public n’a pas aimé cette intrigue nous a fait réagir pour nous améliorer. C’est à nous de le faire en tant que télévision publique ».

Flosie a été critiquée pratiquement dès sa première apparition dans la série début octobre. Il avait une seule blague, en plus de son maniérisme, qui était de persécuter des hommes hétérosexuels qui, par définition, ne lui correspondaient pas: pratiquement une copie conforme de Crispín Klander, un personnage avec lequel Florentino Fernández s’était fait connaître dans Tonight We Cross the Mississippi in Les années quatre-vingt-dix. Il n’a pas eu la même grâce deux décennies plus tard. Les activistes et les utilisateurs des réseaux, généralement LGTBI +, ont convenu presque immédiatement que l’image était dégradante non seulement à cause du personnage, qui a été à plusieurs reprises qualifié de “blague de coccinelle”, mais qu’elle a été vue à la télévision publique et jouer devant Josie lui-même. Le styliste, quant à lui, a toujours assuré de ne pas se sentir offensé par quelque chose qu’il ne considère pas comme une imitation mais comme une invention.

Les plaintes contre Flosie se sont intensifiées tout au long des huit semaines au cours desquelles l’espace, cinquième édition de MasterChef Celebrity, a été diffusé. TVE a présenté ses excuses pour avoir offensé les téléspectateurs dimanche dernier, par le biais de l’émission Defender of the Spectator, RTVE Responde. Là aussi, les excuses de Florentino Fernández ont été transmises: “Dans mon esprit, il ne s’agit jamais d’offenser mes fans et encore moins les téléspectateurs de TVE”, a-t-il déclaré. Jordi Cruz, l’un des juges du programme, s’est également exprimé sur le sujet hier: «La critique de Flosie a mauvais goût pour moi. J’ai beaucoup encouragé Flo [Florentino Fernández] pour le faire, car il allait battre Pepe. J’ai l’intuition et la certitude que Flo ne voulait pas offenser ».