Le 31 décembre, plus d’un demi-million de téléspectateurs ont ignoré les chaînes traditionnelles et ont choisi une option plus transgressive pour manger les raisins. Le streamer – créateur et diffuseur de contenu en direct – Ibai Llanos (Bilbao 1995), avec un espace de cinq heures diffusé depuis son domicile, a rassemblé 550 000 personnes au moment du carillon – en fait, des appareils connectés. À cette époque, le programme dépassait facilement l’audience des réseaux nationaux tels que Cuatro ou La Sexta. Et il a même reçu les félicitations du ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a reconnu sur Twitter avoir passé un très bon moment à le suivre avec sa famille.

Le programme Llanos a été diffusé sur Twitch, une plate-forme de diffusion de contenu en direct appartenant à Amazon qui a connu un boom extraordinaire avec la pandémie. C’est devenu une option de divertissement de plus capable de rivaliser avec des géants de la taille de Netflix et HBO. Et, de plus en plus, aussi pour rivaliser avec les télévisions conventionnelles sur leur propre terrain.

Né en 2007 sous le nom de Justin.tv en tant que site de diffusion de jeux vidéo, Twitch a évolué au cours de la dernière année pour accueillir des créateurs de contenu et des diffusions plus variés. Llanos, par exemple, maintient, grâce aux jeux électroniques, une audience quotidienne constante d’environ 100 000 téléspectateurs, avec des pics de 250 000. Mais il a également interviewé le joueur de la NBA Marc Gasol il y a des mois dès que son nouveau contrat avec les Los Angeles Lakers a été connu, il a discuté avec le journaliste sportif Josep Pedrerol presque immédiatement après avoir anticipé le départ de Messi de Barcelone et reçu à son domicile le le chanteur C. Tangana le jour même où il a publié sa dernière chanson.

L’information a donc trouvé une lacune dans ce format. En collaboration avec le site Newtral, Emilio Doménech, plus connu sous le nom de Nanisimo, a effectué un suivi exhaustif des élections présidentielles aux États-Unis. Il a diffusé des heures et des heures sur la plate-forme pour analyser à la fois la campagne électorale et les résultats du scrutin, atteignant des milliers d’utilisateurs avec une certaine facilité à l’aube espagnole. Le contenu, bien qu’avec un ton et des limites adaptés au streaming, était en fait en concurrence avec les canaux d’information traditionnels.

Des personnages d’autres domaines, tels que des chanteurs, des diffuseurs scientifiques, des politiciens ou des acteurs se sont également inscrits à des émissions en direct via la plateforme. Certains, comme la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, la mannequin Laura Escanes, le youtubeur et producteur de musique Jaime Altozano, le chanteur Bely Basarte et le vulgarisateur Rocío Vidal ont approché de nouveaux publics avec l’excuse de leur amour des jeux vidéo. Chacun avec son propre style, à chaque fois qu’ils appuient sur le bouton de diffusion, ils rassemblent des milliers de followers devant l’écran.

Selon les données de TwitchMetrics, au cours du mois de décembre, les utilisateurs ont regardé plus de 10 millions d’heures de contenu créé par Llanos; plus de sept d’AuronPlay (Badalona, ​​1988); et plus de cinq autres streamers espagnols comme TheGrefg et Rubius. Si l’on compare les chiffres mondiaux avec ceux de l’année dernière, l’augmentation des heures consommées est proche de 30%, dépassant les 1 200 millions au total. «La croissance de l’industrie signifie qu’elle attire et capte désormais beaucoup plus d’attention et d’investissement, ce qui permet de changer la perception sociale du jeu. Les jeux vidéo sont devenus un phénomène culturel répandu », déclare Jamie Woodcock, professeur à l’Open University.

Bien que l’accès soit gratuit, une grande partie de l’activité de Twitch repose sur un modèle d’abonnement. Les utilisateurs décident de payer au créateur de contenu cinq, 10 ou 25 euros par mois – cela ne coûte rien s’ils ont un compte Amazon Prime -, ce qui permet d’éviter les publicités pendant la diffusion, ainsi que d’accéder à des icônes exclusives pour le chat. Ils peuvent également les soutenir en suivant la chaîne, avec des dons et avec ce que la plateforme appelle des acclamations, une sorte de monnaie interne qui peut être achetée pour diffuser des messages à l’écran lors de la diffusion.

L’accord standard entre Amazon et les streamers établit qu’ils partagent l’argent généré à 50%, bien que les leaders de l’industrie négocient leurs propres conditions. Pour comprendre à quel point Twitch a créé un nouveau métier rentable, il suffit de regarder Ninja, l’un des leaders mondiaux de la plateforme capable de gagner un demi-million d’euros par mois. «L’industrie du jeu vidéo est un secteur économique en croissance et rentable. Des entreprises comme Amazon, entre autres, peuvent profiter de leur accès aux capitaux et aux infrastructures, comme le cloud computing, pour intervenir au sein de l’écosystème », dit Woodcock Ditch.

Le divertissement vit un moment doux grâce à l’isolement et à la migration numérique provoqués par le coronavirus. À tel point qu’il a transformé des contenus et des communautés complètement hétérogènes qui, jusqu’à récemment, passaient inaperçus du grand public presque en conventionnels. Le temps nous dira s’il ne s’agissait que d’une mode passagère ou si le modèle audiovisuel a de nouveau changé de cap.