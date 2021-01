Mexico.- Avec la pandémie de Covid-19 à un feu rouge dans la vallée du Mexique, les ventes du traditionnel Rosca de Reyes. ils ont baissé, les boulangers acceptent, mais pas tant qu’au Mexique «les pénalités avec le pain sont bonnes».

Les boulangeries les plus anciennes, comme Elizondo, ont essayé de préserver la tradition intacte dans la préparation du fil, bien qu’elles reconnaissent que c’est difficile, par exemple il n’est plus possible d’utiliser les mêmes ingrédients qu’il y a 100 ans.

Martín Baltazar, comme le Roi Magus, héritier d’Elizondo, a étudié la gastronomie et maintient actuellement la tradition presque octogénaire de la Pâtisserie Elizondo.

«Ici à Elizondo, il est traditionnel depuis près de 80 ans en suivant le même processus à base de farine, de sel, de beurre, d’œufs, de sucre et de levure. Pour le décorer, nous utilisons le biznaga (acitrón) de trois couleurs (rouge, vert et blanc) figue, écorce d’orange et cerises », précise le maître boulanger.

Mais garder la tradition intacte n’a pas été facile, car des ingrédients tels que le biznaga ont été interdits car il s’agit d’un cactus en danger d’extinction, il a donc été remplacé à certains endroits par du dulce de ate.

De plus, les temps ont montré que les gens ne recherchent pas toujours la tradition.

Désormais, des fils «gourmands» sont vendus, avec du chocolat de lapin, fourrés à la crème ou à la crème pâtissière, aux amandes ou aux figures qui ne représentent plus l’Enfant Dieu.

Est-ce que Rosca de Reyes avec Baby Yoda affecte la tradition?

Les roscas de Reyes avec des poupées “Baby Yoda” de la série Disney The Mandalorian sont récemment devenues virales sur les réseaux mexicains, remplaçant la figure de l’enfant Dieu.

Cela n’a rien à voir avec l’essence mystique de la tradition, ni avec la coutume populaire qui soutient la célébration.

“Je pense que c’est une tradition plus athée maintenant, depuis qu’ils ont commencé à vendre les roscas de Reyes avec des tacos ou avec des garnitures, ce n’est pas autant que la tradition l’indique.”

Cela a été expliqué par Martín dans un entretien avec une agence qui, malgré la défense des fils classiques, ne rejette pas de telles initiatives.

Malheureusement, lorsque la publicité de ce type de beignet farci Baby Yoda est devenue virale, qui n’est également fournie que par un intermédiaire, les vendeurs ont échoué en ne pouvant répondre aux attentes et à la forte demande qu’ils ont obtenue.

En particulier, la société Kraneo Food, en ne répondant même pas aux messages de ses clients qui avaient déjà payé, a été accusée dans les mêmes réseaux sociaux de fraude et de vol, en plus de montrer leur mauvaise organisation et logistique.

Voici ce que certains utilisateurs ont dit:

Dans plusieurs villes, ce phénomène est devenu viral

L’une des boulangeries qui a fait ce fil maintenant célèbre avec Baby Yoda était la Panificadora Azul, située à Toluca.

La Panificadora Azul, située derrière le marché Morelos à Toluca, fabrique du pain traditionnel depuis plus de 45 ans, dont le pain Rosca de Reyes pour célébrer le 6 janvier. A cette occasion, ils ont décidé non seulement d’avoir les traditionnels et ont ajouté bébé Yoda ou Grogu à leurs fils, afin de faire plaisir à leurs clients fans de la saga Star Wars.

Les prix des fils varient entre 150 pesos de 500 grammes, celui d’un kilo 300; Ils ont commencé à produire le premier jour de janvier et continueront de prendre des commandes jusqu’au 9 janvier. Ils appellent la population à consommer davantage le local en période de COVID-19.

Avec Three Kings Day, la saison des fêtes au Mexique qui a commencé le 12 décembre avec le jour de la Vierge de Guadalupe, populairement connue sous le nom de marathon Guadalupe-Reyes, se termine.

