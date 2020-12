Il reste un peu plus d’un mois à Mike Tyson pour revenir sur le ring le 28 novembre contre Roy Jones et pour le moment il s’inquiète pour sa santé. de ‘Iron Mike’ pour affronter ce combat après ce qui s’est passé ce mardi lors d’une interview.

Tyson est apparu sur Good Morning Britain pour promouvoir la soirée. Cependant, au cours de plusieurs phases de l’entretien, le boxeur américain a été perçu comme groggy et avec des problèmes de parole., qui a remis en cause sa situation physique et sanitaire actuelle quelques semaines avant sa réapparition.

Quelques heures plus tard, Tyson lui-même a voulu nier qu’il était en mauvaise santé et a assuré que ce qui s’était passé était dû à des problèmes de fatigue dus au décalage horaire entre Londres et Los Angeles, où réside le boxeur. “Bonjour les amis Piers Morgan, Susanna Reid et UK. J’ai essayé de rester éveillé tard pour l’interview et je me suis endormi et, comme un lion, il est difficile de me réveiller quand je dors. Je m’entraîne dur et je vais bientôt dormir. Je n’avais pas d’écran et je ne pouvais pas vous voir et j’ai également oublié de regarder la caméra », a déclaré Tyson lui-même sur les réseaux sociaux.

Hey mate @piersmorgan @GMB @ susannareid100 et Royaume-Uni. J’ai essayé de rester éveillé tard pour une interview mais je me suis endormi et comme un lion, j’ai du mal à me réveiller une fois endormi. S’entraîner dur et se coucher tôt. Je n’avais pas de moniteur, donc je ne pouvais pas vous voir et j’ai oublié de regarder dans la caméra.

 – Mike Tyson (@MikeTyson) 13 octobre 2020

Les entraînements intenses de Tyson

La fatigue que Mike Tyson accumule à 54 ans est compréhensible compte tenu des séances d’entraînement intenses qu’il a subies ces dernières semaines avec son entraîneur Rafael Cordero., montrant qu’il maintient toujours le punch qui a fait de lui l’une des grandes légendes de la boxe, comme l’ont montré à la fois Tyson et son entraîneur sur les réseaux sociaux.

Tyson, qui a également subi un changement physique exigeant pour la soirée, est à nouveau un lion indomptable en boxe. Bien qu’il paraisse endormi dans l’interview de mardi, comme les lions, il espère à nouveau rugir fort le 28 novembre contre Roy Jones.