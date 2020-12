Un personnage légendaire de ‘Star Wars’ est revenu de manière surprenante et bourrée d’action pour la fin de la deuxième saison de la première série live-action de la saga, c’est ainsi qu’on a pu voir que Luke Skywalker est apparu à la fin de ‘The Mandalorian ».

Spoiler Alert: Les lignes suivantes contiennent des informations relatives à la fin de la deuxième saison de «The Mandalorian».

Dans l’épisode, intitulé “ Le sauvetage ”, Din Djarin et Boba Fett, interprétés par Pedro Pascal et Temuera Morrison, recrutent les Mandaloriens Bo-Katan Kryze et Koska Reeves pour infiltrer le croiseur impérial de Moff Gideon et sauver Grogu.

En échange de leur aide, les Mandaloriens garderont le vaisseau de Gideon pour reprendre Mandalore, et Kryze utilisera à nouveau l’ancienne arme qui lui a été volée, le Darksaber.

Avec Cara Dune et Fennec Shand, le groupe affronte les Dark Troopers de Gideon avant d’apprendre où se trouve Grogu, et juste au moment de la plus grande tension, un X-Wing arrive sur le navire.

Un seul passager débarque, recouvert d’un capot noir, le mystérieux personnage allume son sabre laser et transperce les Dark Troopers, Kryze reconnaît l’arme et les manœuvres d’un Jedi, dont la lame verte traverse tout un bataillon de droïdes d’un simple tour de poignet.

Dans la salle de contrôle, Gideon tire sur Grogu, que Din sauve en jetant son corps blindé devant The Child. Alors que Dune prend le prisonnier vaincu Gideon une deuxième fois, le Jedi tue le dernier des survivants.

Din ordonne l’ouverture des portes, exposant la silhouette encapuchonnée illuminée, l’étranger éteint son sabre et enlève sa capuche, révélant à tout le monde que Luke Skywalker est apparu à la fin de «The Mandalorian».

Les Jedi y sont allés pour recruter Grogu et le former, The Child refuse d’y aller à moins que Din ne lui donne la permission, qui dit au revoir au mineur alors qu’il se dirige vers R2-D2.

Est-ce la séparation de Din et Grogu? La réponse viendra dans la troisième saison de ‘The Mandalorian’, en 2021 uniquement sur Disney +.