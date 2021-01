Pérou – Un bébé en bonne santé sauvé d’une mère diagnostiquée avec Covid-19 a vu le jour à l’approche de la nouvelle année 2021 au Pérou.

À 00h00 marquant le début de 2021, la femme de 34 ans avec un diagnostic positif de COVID-19 a accouché à l’hôpital d’urgence Ate Vitarte du ministère de la Santé (Minsa).

Il s’agit de sa troisième fille qui est née indemne du virus et sans aucune complication, sous de strictes mesures de protection de la santé.

Le nouveau-né pèse 4,152 kilogrammes et mesure 50 centimètres. Sa mère, Ingrid, a été référée de l’hôpital de faible complexité de Vitarte à 41 semaines de gestation et l’accouchement a été traité en urgence par la gynécologue Julia Loreto.

Dr Alexandra Solari, coordinatrice de la zone Gynécologie et Obstétrique de cet hôpital, a rapporté que la mère et le bébé, dont le nom n’a pas encore été décidé, sont stables et se rétablissent correctement pour rentrer bientôt chez eux avec leurs proches.

“Malgré les difficultés que nous traversons à cause du COVID-19, cette naissance symbolise le début d’une nouvelle année pleine de lumière et d’espoir, non seulement pour sa famille, mais aussi pour nous tous en tant que personnel de santé”, a-t-il déclaré.

De son côté, la directrice générale de l’hôpital d’urgence Ate Vitarte, le Dr Shirley Monzón Villegas, a mentionné que depuis le début de l’urgence sanitaire, le centre hospitalier a assisté à plus de 700 accouchements de femmes enceintes diagnostiquées avec un coronavirus, dont plus de 50% ils ont été traités par césarienne et la plupart étaient asymptomatiques.

«Nous sommes heureux de chaque réalisation car pour nous, chaque accouchement, chaque soin ou sortie d’hôpital est le reflet de l’excellent travail accompli par l’équipe de santé multidisciplinaire de cet hôpital. En 2021, nous continuerons à travailler et à renforcer nos services pour fournir des soins de qualité, en réaffirmant chaque jour notre engagement pour la santé de tous les Péruviens », a souligné Monzón Villegas.

Enfin, Ingrid a remercié et félicité les médecins, infirmières, obstétriciens et techniciens qui, bien qu’éloignés de leur famille à cette date spéciale, lui ont prodigué des soins opportuns et de qualité à elle et à sa petite fille.

«Je me sens béni et excité pour l’arrivée de mon bébé; Grâce à Dieu et au personnel de santé, tout s’est très bien passé », a commenté la mère émue.

