Vous n’avez toujours pas d’assurance responsabilité civile?

Il est important que vous l’engagiez rapidement. Selon la loi mexicaine, il est déjà obligatoire de souscrire une assurance couvrant au moins les dommages causés aux tiers.

Acheter une assurance peut être une tâche longue et fastidieuse. Surtout si vous n’avez pas le temps.

C’est pourquoi il existe SeguroMiAuto.mx un bon comparateur d’assurance auto en ligne qui vous permettra de trouver votre nouvelle assurance en seulement 30 secondes.

N’oubliez pas qu’en cas d’accident ou si vous êtes arrêté et que vous n’avez pas d’assurance automobile, vous pouvez être condamné à une amende allant jusqu’à 40 jours de salaire minimum.

Han Solo dort

L’officier de recrutement impérial dort à bord du Millennium Falcon. Chewbacca partit tôt pour une expédition et décida de ne pas l’accompagner. Han voyageait seul, sans copilote à bord. Sur sa route de cartographie, il a quitté la planète Tatooine à une vitesse fulgurante et se dirige vers Mexico, pour quelques tacos abondants dans l’oignon violet.

Entre-temps, il décide de souscrire une assurance intergalactique sans succès. Ensuite, vous décidez sur SeguroMiAuto.mx. Han ne voyage qu’avec son champ de puissance de couverture d’assurance alors que des myriades d’astéroïdes s’écrasent sur le navire.

Le météore voyage-t-il en moto?

Le jour de la course la plus dangereuse du monde organisée sur l’hippodrome international Miguel E. Abed dans la municipalité d’Amozoc, Meteoro a abandonné le Mach 5 invaincu et a couru une Kawasaki Ninja 650 entièrement sécurisée. Le terrain est plein d’obstacles causés par de fortes pluies. De nombreux coureurs ont quitté l’événement. Seuls six d’entre eux: l’homme masqué, les membres de l’équipe de voltige et Meteor ont décidé de continuer. Ils ont jeté la première place au hasard. Le danger serait encore plus grand pour les coureurs.

La pluie est persistante et la vision de Meteoro est floue. En cela, un pneu est coincé sur le parcours. Il est seul maintenant. Dans le volant de la moto, il a implanté la même technologie que la légendaire voiture blanche. Appuyez sur A lorsque les papillons des gaz du Kawasaki sont activés alors qu’il fait un saut massif qui le remet sur la route. Appuyez sur le bouton E pour activer les jeux de lumières infrarouges pour éviter les nids-de-poule. Il approche de la dernière ligne droite. L’homme masqué est sur le point de l’atteindre. C’est à la hauteur. Meteor touche le C et deux scies à roulettes dépassant au niveau des couvercles, percent les couvercles du corps rival. Gagner. Meteoro est calme pour la prochaine course aquatique car il a la meilleure assurance.

InsureMiAuto: auto-adhésif

Vous n’avez plus à conduire. Il monte et dit à la voiture «emmène-moi à Puerto Vallarta». La voiture l’emmène immédiatement.

Il faut lui parler lentement en espagnol doux et modulé pour qu’il comprenne. Personne ne sera encouragé à le voler car il ne pourra pas émuler la voix du propriétaire.

La voiture évitera les accidents et les falaises. Vous emprunterez l’itinéraire le plus agile et le plus fiable. Vous pouvez pratiquement vous passer d’un accélérateur car il y aura un masseur de pied à la place.

Si vous êtes en vacances, vous pourrez confortablement incliner les sièges et également configurer le moteur pour que le temps habituellement écoulé pour visiter de nouveaux paysages, soit parcouru plus longtemps pour prendre des selfies. Tout sera au ralenti. Vous ne manquerez pas les cartes postales magiques du Malecón, les eaux bleues de l’Isla de las Mujeres ou la grande pyramide de Cholula.

Anticipez dans le temps

Si vous n’avez pas d’assurance automobile, le risque de perdre de l’argent et même de mettre en danger vos passagers ou d’autres personnes est très élevé. Le Mexique occupe la quatrième place sur la liste des pays qui souffrent le plus d’accidents de voiture.

Achetez efficacement votre assurance auto

La première erreur que font beaucoup de gens en essayant de choisir une assurance automobile est de faire leur premier choix. Vous devez connaître la grande variété d’assurances qui peuvent vous offrir de meilleures prestations à des prix plus compétitifs, c’est pourquoi il est connu que la meilleure façon de souscrire une assurance est de comparer.

Comment comparer si je n’ai pas le temps?

SeguroMiAuto vous aidera à trouver rapidement et facilement les meilleures compagnies d’assurance pour votre voiture qui auront la politique parfaite pour vous et votre budget. Notre service est entièrement gratuit et il ne vous faudra pas plus de 30 secondes pour remplir notre formulaire afin que nous puissions vous montrer les meilleures offres d’assurance pour vous.

Tout ce que vous devez savoir sur SeguroMiAuto

SeguroMiAuto est lié aux meilleurs assureurs du pays (Mapfre, GNP, HDI, Zurich, AXA, etc.). Nous vous montrons, via notre plateforme, jour après jour, les avantages et les fonctionnalités qu’ils offrent, ainsi que les prix réels et mis à jour afin que vous n’ayez aucun doute lors de la location de celui que vous souhaitez.

Économisez du temps et de l’argent avec nous.

