Simone Coppola est l’un des dix singles figurant sur la liste des tentations de la troisième édition de “ The Island of Temptations ”, Ainsi, à partir de jeudi, vous pourrez voir ses aventures en République dominicaine à la recherche de l’amour. Cependant, tenter sa chance à la télévision pour trouver un partenaire n’a rien de nouveau pour l’Italien, puisqu’il l’a déjà fait récemment dans ‘First Dates’ en réussissant à avoir des sentiments pour une jeune femme qui a déjà participé à la deuxième édition du programme présenté par Sandra Barneda.

Tout s’est passé il y a un an, lorsque celui de Milan, se définissant comme l’Italien Ricky Martin, Il s’est lancé dans ‘First Dates Cruise’ pour trouver un partenaire et a rencontré Lía Román, la tentatrice qui a tant donné à parler lors de la dernière édition avec Alessandro Livi et qui entretient actuellement une relation sentimentale avec l’extronista de «MyHyV» Iván Sánchez.

Lía et Simone ont vécu une relation intense dans le programme Cuatro avec un coup de cœur, une grande chimie à la date, la présentation de sa belle-mère et même un accident pour lequel le jeune homme s’est retrouvé aux urgences. Et est-ce que après un rendez-vous plein de complicité, ils se sont rendus dans l’une des suites du navire pour une nuit de passionMais tout s’est mal passé quand il a renversé l’eau bouillante du thé et qu’elle est tombée sur sa jambe, provoquant une brûlure douloureuse pour laquelle il a dû aller chez le médecin du navire.

Cependant, Simone a eu le temps de décrire Lía comme son “prototype de femme” et lui a dédié des mots comme “mon amour” et “princesse“, bien que cela n’ait pas plu à la jeune femme. Cela ne les a pas empêchés de continuer à se connaître et, après avoir reçu les remèdes pertinents, ils ont continué à développer leur romance avec une belle promenade à travers l’Italie et un appel surprenant.

L’Italien a décidé de passer un appel vidéo avec sa mère et a officiellement présenté Lía: “Aimez-vous ma femme?»il sèchement. Dans« L’île des tentations », il aura une nouvelle opportunité de trouver, comme il l’a lui-même dit,« la plus belle chose du monde: l’amour ».