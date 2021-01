Après une longue attente, la troisième saison de «Cobra Kai» maintenant à la plate-forme Netflix, qui a obtenu les droits de YouTube Red et ces nouveaux chapitres nous ont à nouveau présenté aux personnages de la deuxième tranche de ‘Karate Kid’, en plus de plonger dans le passé de John Kreese, quelque chose de jamais vu auparavant, mais apparemment cette histoire nous a montré plus qu’il n’y paraît, cela pourrait signifier le retour de Terry Silver dans ‘Cobra Kai 4’.

Le personnage de Terry Silver est apparu dans ‘Karate Kid 3’, où il incite Daniel à s’entraîner avec lui pour défendre son titre dans le tournoi d’arts martiaux, pour enfin découvrir qu’il est l’un des créateurs des Dojos de Cobra Kai à côté de John Kreese.

CETTE NOTE CONTIENT LES SPOILERS DE LA TROISIÈME SAISON DE ‘COBRA KAI’

Au cours de la troisième saison de ‘Cobra Kai’, nous avons vu une partie de Le passé de John Kreese et son temps dans l’armée, quelque chose qui l’a marqué à vie, mais ces scènes semblent ouvrir la porte au retour de Terry Silver dans ‘Cobra Kai 4’, puisque, après avoir vaincu son supérieur dans une bataille, un de ses collègues mentionne: “Je te dois, mec. Tu m’as sauvé. Tout ce dont tu as besoin … Je suis là pour toi. Toute ta vie. Tu as entendu Johnny? Toute ta vie! Je te dois.” et bien que le nom de ce personnage ne soit pas mentionné, il semble que ce soit un très jeune Terry Silver.

Il faut se rappeler que lors de ‘Karate Kid 3’, nous avons découvert que John Kreese avait demandé à Terry Silver de multiples faveurs, ce qui confirmerait qu’il s’agit du même personnage et pourrait nécessiter à nouveau une faveur pour que Cobra Kai s’épanouisse à nouveau lors du prochain tournoi de arts martiaux comme dans «Karaté Kid 3».