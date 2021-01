Les deux premiers chapitres de la série «WandaVision» ils sont finalement arrivés sur la plate-forme Disney + qui a ouvert la porte à la phase quatre du MCU et malgré le fait que la série semble un peu éloignée de la franchise, elle contient des détails importants qui seront apparemment très importants pour l’avenir des productions et peut-être peu ils ont remarqué que ‘WandaVision’ pourrait se connecter avec Ghost Rider Dans un avenir pas trop lointain.

Après environ un an et demi, une nouvelle production de Marvel Studios est enfin arrivée, cette fois une série pour la plate-forme Disney + en raison du retard dans les films en raison de la pandémie de coronavirus, donc “ WandaVision ” est le premier opus de la phase quatre, qui sera étroitement liée à d’autres productions telles que ‘Spider-Man 3’ et ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Mais les deux premiers chapitres nous donnent de nombreux détails qui doivent être pris en compte et très probablement ‘WandaVision’ pourrait se connecter avec Ghost Rider, puisque tout indique que le caractère de Méphisto fera son apparition dans cette série et serait l’un des grands méchants non seulement de ‘WandaVision’, mais de la phase quatre du MCU, mais nous devons nous rappeler que Méphisto était le démon avec qui Johnny Blaze conclut un accord pour devenir Ghost Rider et il est très probable que l’indice de ce personnage pourrait être présent très bientôt.

Rappelez-vous que la rumeur disait que le personnage de Ghost Rider pourrait avoir un intérêt dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness ‘, quelque chose qui pourrait bien arriver compte tenu de l’apparition de ce démon au MCU, il faudra donc attendre le développement de ‘WandaVision’ et embaucher Disney +, cliquez ici.