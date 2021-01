Les Young Avengers pourraient commencer leur chemin dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) plus tôt que prévu, car il a été rapporté cette semaine qu’il pourrait apparaître Le patriote dans “ Le faucon et le soldat de l’hiver ”, suite à l’arrivée d’un nouvel acteur dans la série originale Disney +.

Selon le portail Multiverse de Murphy, des sources proches de l’émission indiquent que l’acteur Elijah Richardson (M. Robot) a rejoint l’action en direct pour le rôle d’Elijah Bradley mieux connu sous le nom de The Patriot et apparaîtrait dans les deux premiers épisodes, on ne sait malheureusement pas comment sa participation à l’intrigue sera ou si son costume qu’il utilise dans les bandes dessinées sera vu.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, sa première apparition a eu lieu en 2005 Young Avengers # 1, il fait partie d’un héritage de super-héros, puisque son grand-père Isaiah Bradley était l’Afro-américain Captain America, qui faisait partie des expériences Super Soldier, à reproduisant le sérum qui a rendu Steve Roger puissant plusieurs années plus tôt. Cependant, Elijah, au début il n’a pas de capacités spéciales comme ses familiers jusqu’à ce que son grand-père donne du sang après un accident qu’il a eu.

Avec le fait que le patriote pourrait participer à “ le faucon et le soldat de l’hiver ”, il rejoindrait La liste des membres de ‘Young Avengers’ apparaîtra dans d’autres productions MCU, par exemple Kate Bishop dans la série ‘Hawkeye’, Cassie Lang dans ‘Ant-Man 3’, America Chavez, sera dans ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, Wiccan et Speed ​​dans ‘WandaVision’, bien qu’elles soient encore des bébés et Kamala Khan dans ‘Ms. Merveille ‘.

“ Le faucon et le soldat de l’hiver ” arrive à Disney + le 19 mars 2021 Ce sera la deuxième production de Marvel Studios à être présentée en première dans l’année, après WandaVision, qui sera disponible à partir du 15 janvier.