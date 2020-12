La deuxième saison de ‘Le Mandalorien’ Il a eu de grandes révélations et des participations importantes et le chapitre le plus récent a peut-être été l’un de ceux qui ont le plus expliqué à la fois l’avenir et le passé de certains des personnages et pas seulement de cette série, car peut-être peu ont remarqué que “ The Mandalorian ” était connecté. avec la planète Dathomir, qui est l’un des plus importants de l’univers Star Wars.

Malgré le fait que “ The Mandalorian ” ait été présenté comme une histoire indépendante de Star Wars, il montre petit à petit son lien avec tout cet univers, puisque nous avions déjà l’apparence de Boba Fett, Bo-Katan Kryze, Ahsoka Tano et une mention à Yoda, mais ce n’est pas tout, car dans ce dernier chapitre, il a expliqué un peu la planète Dathomir par inadvertance, apparue dans ‘The Clone Wars’, ‘Rebels’ et ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’.

Le chapitre ‘Le Jedi’ Ce fut l’une des plus grandes révélations de la série, car nous avons non seulement vu Ahsoka Tano, mais aussi ‘Le Mandalorien’ connecté à la planète Dathomir, Eh bien, selon Maria Sandoval, qui est la styliste principale de la série, Morgan Elsbeth de Corvus elle était une survivante de cette planète qui a été détruite dans les guerres de clones.

Selon ces déclarations, après la dévastation de sa planète, Morgan Elsbeth de Corvus, a lancé une entreprise où elle a volé les ressources de certaines planètes pour enfin les offrir à l’empire et ainsi obtenir des armes pour son armée, ce qui l’a finalement amenée au pouvoir.

Comme vous pouvez le voir, la série entre peu à peu dans l’univers de Star Wars et pas seulement dans ce qui est vu ou exploré dans les films, en prenant également en compte des histoires devenues canon comme ‘The Clone Wars’, ‘ Rebelles ».