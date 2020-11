La plateforme de streaming de Disney + Cela a été d’une grande aide pour la société de production en ces temps de pandémie dans le monde, puisque le nombre d’abonnés a augmenté, en plus de cela, il a servi à apporter des premières qui ont été difficiles à porter au cinéma comme «Mulan», qui est sorti moyennant un coût supplémentaire, en plus un autre film sortira prochainement sur cette plateforme et moins d’un mois après sa première, ils lancent un nouvel aperçu de ‘Âme’.

Le film “ Soul ” de Disney et Pixar est l’un des grands paris d’animation de cette année, mais en raison de la pandémie de Covid-19, il a dû changer ses plans, car il a finalement été décidé que sera présenté en première sur Disney + le prochain 25 décembre pour éviter de nouveaux retards dans son calendrier de diffusion.

Moins d’un mois après sa première, un nouvel aperçu de ‘Soul’ est sorti via les réseaux sociaux, qui nous montre des détails supplémentaires sur ce film et l’intrigue, sans négliger l’humour et le style si caractéristiques de Pixar, en plus de confirmer sa première le 25 décembre.

Vivez une histoire plus grande que nature. ✨🎹 Disney and Pixar’s Soul est diffusé uniquement le 25 décembre #DisneyPlus. #PixarSoul pic.twitter.com/RGRkBxql05 – Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 26 novembre 2020

Curieusement, ‘Soul’ devra rivaliser avec d’autres films, puisque ce même jour il sortira ‘Wonder Woman 1984’ à la fois sur la plate-forme HBO Max et dans les salles de cinéma aux États-Unis, alors que dans certaines parties du monde, il arrivera plus tôt, mais il semble que Disney ne soit pas très préoccupé par cette concurrence qu’il pourrait avoir.

‘Soul’ sera la vedette Jamie foxx, qui jouera Joe Gardner, un musicien de jazz qui cherche à reprendre sa passion pour la musique et le fera d’une manière très différente en ayant un voyage unique.