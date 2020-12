Après les succès du roman Sidi, une histoire frontalière, d’Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara) et l’essai éclairant El Cid, histoire et mythe d’un seigneur de guerre, de David Porrinas (Desperta Ferro, 2019), qui ont a ouvert la voie à la réinvention de Vivar, le Campeador est maintenant incarné dans l’acteur Jaime Lorente et se propose de conquérir le trône de la série. La nouvelle production, avec un Cid au goût du temps, immergée dans un monde métis, violent et changeant, a été réalisée dans des locaux similaires à ceux des deux œuvres citées; c’est-à-dire essayer de sortir le personnage réel de l’ombre du mythe (surtout dans ce qui est le plus fade et le plus raide), pour servir le public avec un personnage proche capable de susciter son intérêt. On le voit même uriner qu’il n’apparaissait pas dans le Cantar de mio Cid, ni à l’écran, que Dieu m’aide!, Charlton Heston.

La première saison d’El Cid, d’Amazon Prime Video, se compose de cinq chapitres qui montrent l’enfance et la jeunesse de Rodrigo Ruy Díaz de Vivar, le jeune d’El Cid, allons-y, en se concentrant sur son arrivée à la cour de Fernando I le Grand ( José Luis García-Pérez), comte de Castille et roi de León, et sa formation de page et d’écuyer au milieu des tensions politiques externes et internes du royaume et des rivalités personnelles. L’action culmine dans la bataille historique de Graus (1063), où la série, bien que l’on ne sache pas si le personnage était là, situe l’épiphanie guerrière – quelque chose de soudain et accablé – celle de Vivar et la naissance de ses épithètes Campeador et Sidi (Cid ), ceci par les Maures qui considèrent le jeune guerrier débordant de baraka (charisme, chance). La saison se termine avec la mort de Fernando (1065), qui a cédé la place à la division de son royaume entre ses fils Alfonso (VI), Sancho (II), García, Urraca et Elvira (il n’y a pas de spoiler pour ceux qui ont fait leurs devoirs sujet d’histoire). Quant au protagoniste, nous sommes à l’aube de la légende et en réalité au seuil de ce qui pourrait être le Cid le plus historique, puisque les sources n’offrent guère d’indication sur la vie de Rodrigo Díaz avant son passage au service de Sancho II. déjà couronné héritier principal de son père.

De manière assez intelligente, la série est donc placée dans sa première saison à un moment où l’on peut pratiquement inventer tout ce que l’on veut sur le Cid, laissant pour plus tard les épisodes les plus discutés du mythe comme le Jura de Santa Gadea (que Porrinas et d’autres soutiennent qu’elle n’existait pas), l’affront de Corpes ou la victoire du héros après la mort. Et comment l’inventer (on ne sait même pas qui était sa mère du Cid), eh bien c’est inventé. La série inclut même une relation particulière avec les oiseaux (parlez-leur), ce qui ajoute en même temps un élément fantastique et écologique très populaire aujourd’hui. Chaque rôle a besoin d’un bon méchant et en l’absence d’un shérif de Nottingham ou d’un templier tapageur, nous avons le comte de León (Carlos Bardem) secondé par son fils insupportable et le rival de Ruy, Orduño.

Le Ruy de la série, avec une coiffure de Pedro Marín et joué d’une manière un peu caillouteuse par Casa de Papel Lorente, dont le profil de mâchoire fort ferait un bon capitaine Trueno, est un jeune homme de la petite noblesse porté devant les tribunaux par son grand-père et avec la stigmatisation d’un père a marqué un traître. Son père lui a laissé un perpétuel sentiment de blessure et de déracinement (que Lorente n’abandonne même pas pour aller aux toilettes) et une épée. Cette épée, pour que vous puissiez voir comment la série a été reçue et ce qui l’attend au fur et à mesure de sa progression, est déjà au centre de la controverse sur sa conception. De style carolingien, il s’inspire de la célèbre Joyosa de Charlemagne, selon le modèle (en fait plus tardif) conservé au Louvre et qui est celui utilisé pour le couronnement des rois de France depuis le XIe siècle. Que le Cid porte une épée française (même si ce n’est pas Tizona ou Colada, acquis plus tard selon la légende) semble anathème pour certains. En fait, cela a du sens: les Francs ont ensuite fabriqué certaines des meilleures épées, comme les Ulfberht, qui ont été tirées au sort même par les Vikings.

De manière générale, la série combine un sens de l’aventure classique – il y a des échos d’Ivanhoe dans les scènes de tournois – et une grande fidélité au cadre historique, avec des tendances modernes pour ce type d’histoire. C’est-à-dire: des combats à grande effusion de sang contre les Vikings et Game of Thrones, une empressement réaliste et même hyper-réaliste (il y a des scènes de misère médiévale qui semblent tirées du Monty Python et c’est choquant celui d’Urraca déféquant dans les latrines à chute libre d’un château. et Jimena nettoyant diligemment sa maîtresse avec de la remorque), les complots et le sexe. Le jeu des trônes -León, Castille, Aragon, la taifa maure …- montré est très bon et recrée un monde frontalier dangereux et instable en transformation continue et dans lequel des alliances entre princes chrétiens et musulmans sont données qu’une fois, au lycée, sans aller plus loin, ils auraient semblé contre nature, mais ils étaient en fait une monnaie d’échange courante. Nous verrons si plus tard le Cid apparaît comme le seigneur de guerre mercenaire avec un hôte hybride que tout suggère qu’il était.

Pie érotique

Il faut noter que, pour le moment, en sexe, comme en truculence, El Cid est loin derrière les Sept Royaumes: León, bien qu’il y ait des dégâts charnels et mortels, n’est pas King’s Landing. Dans le chapitre érotique, le rôle d’Urraca (merveilleuse Alicia Sanz) doit être mis en valeur, elle se prête toujours à la nudité et au commentaire épicé (“Ta prune a-t-elle goûté à son poignard?”, Elle interroge une de ses jeunes filles vraisemblablement déflorées). L’infanta joue dans une scène déconcertante de bords incestueux dans la baignoire avec son frère Alfonso (les scénaristes assurent que c’est plausible), bien qu’ils ne vieillissent pas comme les Lannister.

Magpie, qui caresse le trône et y siège même avec l’ambition de Cersei, est le porte-étendard du proto-féminisme médiéval dans une série avec d’autres personnages féminins forts comme la reine Sancha (Elia Galera) ou Amina (Sarah Perles), la fille de Emir de Saragosse, un autre qui réclame la liberté féminine en séduisant le Cid. Le père de Jimena s’avère être, également un signe des temps, un agresseur et sa fille a l’air laide. La série se prête à l’image du raffinement et de la sensualité mahométans par rapport à la grossièreté et à la puanteur des chrétiens, avec des scènes de séduction arabe à la manière du Royaume des Cieux et quelques singeries lesbiennes. Et ils ont aussi l’astrolabe. Les images pertinentes de la confluence des trois religions, chrétienne, musulmane et juive sont incluses. En termes de langage, des archaïsmes tels que “barragana” ou “sanglier” se combinent avec des expressions plus modernes comme celle du chevalier qui souhaite bonne chance avant de casser une lance dans un tournoi et répond: “Chance non, bon sang!”.

Dans une série comme celle-ci, la rigueur dans l’armée et dans les scènes de bataille est fondamentale. La panoplie du guerrier castillan de Léon est bien reproduite, suivant ce que les prescripteurs établissent, comme le magazine Desperta Ferro, et la manière de combattre est également bien décrite. Les scènes d’escrime sont peut-être quelque peu académiques et rigides (bien que Lorente ait expliqué qu’elles avaient subi des ecchymoses et des blessures sur le plateau en raison d’un zèle excessif). Intéressante est la scène dans laquelle les différentes manières de tenir la lance des Léonois et des Francs pendant les charges de cavalerie et l’utilisation de grands chevaux frisons sont comparées. Montrer grossièrement et même un peu de plaisir (l’inévitable ralenti sur les frappes d’armes blanches et les aspersions de sang) la sauvagerie de la guerre médiévale, sale, sanglante, concentrée sur la mêlée, n’empêche pas la série de s’embrasser fois un ton moderne anti-guerre et anti-héroïque: la douleur des victimes est montrée, les amputations – un guerrier est renvoyé dans sa famille sans tête, avec la stupéfaction naturelle (des proches) -, et la misère dans laquelle elles sont jetées est également enseignée familles lorsque l’homme qui les soutient meurt.

Bref, la série est assez divertissante, elle présente quelques savoureux personnages secondaires comme Bishop’s Echanove, elle nous incite à revoir l’histoire de l’époque et montre que le Cid n’a rien à envier à Ragnar ou Jon Snow. Nous verrons comment le personnage évolue et ses grands moments sont traités, mais il mérite un vote de confiance.