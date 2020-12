Mexico.- L’entrée dans un nouveau confinement met 10000 établissements commerciaux en danger de mort, qui s’ajouteront aux 49000 déjà fermés courant 2020, selon les données de l’INEGI, avertit le Coparmex CDMX.

Il a souligné que la capitale du pays a une vocation économique dans les services, principalement le commerce, le tourisme, les services de restauration et de loisirs, activités jugées non essentielles, où cette nouvelle fermeture due à l’enfermement est peut-être la fermeture définitive.

«Décréter un feu rouge dans la vallée du Mexique est une mesure désespérée et même nécessaire pour mettre fin aux infections et aux décès, mais en même temps, cela met en évidence les efforts insuffisants des autorités fédérales et locales pour mener des actions plus énergiques pour prévenir les infections dans le pays. espaces publics », a affirmé l’organisme.

Il a critiqué le fait que l’ordre n’a pas été mis en place et que les activités informelles ont été autorisées, où les mesures de base ont été assouplies au point des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons maintenant.

Coparmex a décrit dans un communiqué qu’un nouveau confinement est une réponse responsable à l’augmentation des infections et des décès de personnes, mais le gouvernement fédéral et Mexico ont désormais la responsabilité inéluctable de trouver des alternatives pour réorienter une partie des dépenses publiques. et apporter un soutien aux entreprises et aux travailleurs formels.

Il a appelé à renforcer le salaire de solidarité et l’assurance chômage pour ceux qui seront confrontés à l’incertitude du début d’année.

Il a affirmé que les entreprises organisées du CDMX respectaient toutes les mesures de protection de la santé et «nous avons fait un grand effort pour maintenir, dans la limite de nos possibilités, le plus grand nombre d’emplois dans la ville, ainsi que le respect de nos obligations fiscales. ».

«Avec le même sérieux, nous avons communiqué des alternatives raisonnables au gouvernement de la ville pour éviter la fermeture d’entreprises et la perte d’emplois, sans réponse favorable à ce jour».

Coparmex a souligné que les établissements commerciaux de la Ville, à tout moment, ils ont cherché à préserver la vie et la santé des gens, mais sans soutien budgétaire ou incitations temporaires du gouvernement fédéral et local pour prendre soin de la vie et maintenir un revenu décent pour les familles grâce à des emplois formels, il y a un panorama très incertain pour les travailleurs formels de la ville, pour leurs familles et pour les micro, petits et moyens entrepreneurs.

<< La nouvelle clôture des activités non essentielles met en évidence l'importance du Gouvernement duà Mexico approuver les propositions du COPARMEX CDMX et d’autres organisations professionnelles prestigieuses dans le sens d’offrir un soutien direct à la sauvegarde des entreprises et, surtout, des emplois des travailleurs de la capitale ».

L’organisation commerciale a présenté 11 propositions de soutien aux entrepreneurs et a affirmé qu’il est encore temps que ces soutiens deviennent une réalité pour le bien de l’activité économique de la capitale de la République car nous sommes également dans un état d’urgence économique qui va coûtent beaucoup d’efforts et des années de travail.

