Mexique.- La Secrétariat de l’agriculture et du développement rural a confirmé que cinq chiens avaient été testés positifs pour Covid-19 au Mexique, bien qu’il ait réitéré que les animaux ne représentaient pas un risque de propagation du virus, et que les cas confirmés impliquent des chiens qui ont eu un contact direct avec une personne avec un diagnostic positif.

Il a souligné que selon des études scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les animaux, principalement des animaux de compagnie, peuvent être victimes par contact direct avec des humains infectés, pour lesquels il a recommandé des mesures d’isolement avec les animaux de compagnie, pour les protéger d’une éventuelle contagion.

Il convient de rappeler que, depuis avril dernier, le Service national d’hygiène, de sécurité et de qualité agroalimentaire (Senasica) a émis une série de recommandations destinées aux médecins et vétérinaires du pays, dans le but de prévenir et de détecter d’éventuels cas de COVID-19 chez les animaux. exposés à des personnes infectées.

Les mesures indiquent que les vétérinaires devraient tenir compte de l’histoire du COVID-19 chez les propriétaires dans les antécédents médicaux de l’animal et les guider afin que les personnes qui ont contracté cette maladie limitent leur approche des animaux, comme elles le feraient avec d’autres personnes. .

Les vétérinaires doivent informer les autorités

Dans le cas où les vétérinaires auraient des soupçons de contagion du virus aux animaux, ils doivent en informer la Commission des États mexicains pour la prévention de la fièvre aphteuse et d’autres maladies animales exotiques (CPA) de Senasica, au 800 751 2100 ou via l’application AVISE depuis votre mobile.

La surveillance épizootiologique effectuée par Senasica se situe au niveau national. À ce jour, 25 notifications ont été suivies en raison de la suspicion de la maladie: 16 chez le chien, sept chez le chat, un dans un zoo tigre et un autre chez un dont.

Les notifications proviennent de 12 États: huit à Mexico, quatre dans l’État du Mexique, deux à Jalisco, deux à Morelos, deux à Veracruz et un pour chacun des États suivants: Baja California, Chiapas, Hidalgo , Querétaro, Nayarit, Oaxaca et Yucatán.

Les échantillons, collectés par le personnel de Senasica dans les entités, ont été analysés dans le laboratoire de biosécurité de niveau trois de l’ACP, situé à Palo Alto, Cuajimalpa, et ont abouti à quatre cas positifs chez cinq chiens dans la zone métropolitaine de Mexico. , qui ne sont pas liés les uns aux autres et n’ont pas montré de signes graves de la maladie.

La première identification du SRAS-Cov-2 a été réalisée le 27 avril chez deux chiens de la mairie d’Iztapalapa, à Mexico, par le test moléculaire RT-PCR.

Le 13 août, le deuxième cas positif de COVID-19 a été détecté chez un chien de cinq ans à la mairie de Cuauhtémoc. Le troisième cas a été enregistré dans la municipalité de Cuautitlán, dans l’État du Mexique, chez un chien de cinq mois de race Husky sibérien.

Le quatrième cas – confirmé aujourd’hui – chez un chien de race Teckel, dans le bureau du maire d’Iztacalco à Mexico.

Besoin d’isoler les animaux

L’agence fédérale recommande aux personnes atteintes de COVID-19 de limiter le contact avec les animaux et de les garder dans des conditions propres. En cas de problèmes respiratoires, fournir au vétérinaire toutes les informations nécessaires.

Souligne que la communauté ne doit pas s’alarmer, car les animaux sont des victimes accidentelles du SRAS-CoV-2 lorsqu’ils sont en contact étroit avec des personnes infectées par le COVID-19, en vertu de il n’y a aucune preuve scientifique que les chats et les chiens présentent un risque de maintenir et de propager des virus aux humains.

Conformément aux protocoles de l’Agence de l’Agriculture, les animaux positifs seront analysés par des tests sérologiques, une fois qu’ils auront été standardisés afin d’identifier la génération d’anticorps contre le pathogène.

Il convient de noter que Senasica est le seul organisme autorisé du pays à collecter et à traiter des échantillons d’animaux suspectés d’infection au COVID-19, et les vétérinaires sont indiqués pour notifier d’éventuelles infections, après analyse des antécédents cliniques des humains qui a eu un contact avec l’animal.

Il est important de se rappeler que le premier soupçon selon lequel le virus SRAS-CoV-2 pourrait affecter les animaux de compagnie est apparu à Hong Kong à la fin du mois de février de cette année, lorsque des particules virales ont été détectées chez un chien de Poméranie.

Face à cette nouvelle, les services vétérinaires du monde entier ont ajusté leurs systèmes de surveillance épizootiologique pour détecter tout saut d’espèce.

À la mi-avril, aux États-Unis, un chien de race berger allemand a présenté des difficultés respiratoires et des vomissements; six semaines plus tard, il a été confirmé que c’était le premier chien à être testé positif au SRAS-CoV-2 dans ce pays.

Le 5 avril, le zoo de New York a rapporté que l’un de ses tigres avait été testé positif au COVID-19.

À la suite de ces événements, Senasica, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé animale, a mis en œuvre une série de mesures pour détecter avec opportunité tout cas suspect de COVID-19 chez les animaux, pour lesquelles elle a émis des protocoles de soins et de biosécurité par le biais du Fédération des collèges et associations de médecins vétérinaires zootechniques du Mexique et Association des zoos, écloseries et aquariums du Mexique.

Cela est possible car le Senasica CPA dispose de laboratoires de niveau de sécurité élevé 3 (BSL3) avec la capacité de traiter ce virus et d’autres virus très dangereux, ainsi que du personnel formé au diagnostic des maladies exotiques et émergentes.

L’agence de l’agriculture dispose également de médecins vétérinaires prêts à assister aux signalements de maladies virales et à la mise en œuvre de plans d’urgence pour les maladies exotiques.

Les enquêtes se poursuivent

Senasica a un isolement viral du SRAS-CoV-2 dans le laboratoire de haute sécurité du premier cas, qui a été séquencé dans son intégralité au Centre national de vérification de la santé animale de Senasica (CENAPA), et non Des mutations ont été identifiées dans le génome du virus qui représentent un risque de saut d’espèce.

