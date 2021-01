La nouvelle aventure du réalisateur Matt Reeves dans l’univers Dark Knight aura un autre membre qui promet de mener à bien ce projet, car il a été confirmé que Joe Barton a rejoint la série dérivée de “ The Batman ” en tant que nouveau showrunner du programme, en remplacement de Terence Winter.

Auparavant, il avait été rapporté que Winter avait quitté la production en raison de différences créatives, alors Barton devra maintenant diriger ce projet ambitieux, qui servira de préquelle au film Reeves avec Robert Pattinson, où il se concentrera sur le département de police. de Gotham.

«L’idée de l’histoire était une histoire où Gotham a ce genre de corruption profonde, puis l’idée que nous pourrions faire une série qui plonge dans un aspect de celui-ci, qui dans ce cas est le service de police corrompu. et le fonctionnement interne de la ville, car il sera concentré sur la première année, qui marque le début de la montée en puissance du justicier masqué, qui sera également sa première apparition pour commencer à déstabiliser la ville », a expliqué Reeves lors du dernier événement DC. FanDome.

Ainsi, la nouvelle que Joe Barton a rejoint la série dérivée de “ The Batman ”, donne l’assurance aux producteurs et aux fans qu’il a été impliqué dans des projets à succès comme “ My Days of Mercy ”, «Glasgow Girls», «The Ritual» et sa création personnelle le drame policier «Giri / Haji».

D’autre part, le film de “ The Batman ” est toujours en développement bien qu’il ait connu différentes pauses en raison de la pandémie de coronavirus, en plus du fait que la rumeur dit que Pattinson n’a pas eu une bonne séquence dans les enregistrements de films. De même, l’action en direct a été retardée à partir de la date de sortie, puisqu’elle sera désormais le 4 mars 2022, qui était initialement prévue pour l’été 2021 et plus tard en octobre de cette année.