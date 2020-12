Des histoires fantastiques basées sur des livres pour adolescents avaient été très bien accueillies, des sagas comme ‘Harry Potter’ ou ‘Narnia’ C’était resté dans le goût du public, ce que la plateforme Netflix a pris en compte, car après quelques rumeurs sur une nouvelle adaptation, la première avance du film était enfin sortie. ‘Ombre et os’, en plus de confirmer sa date de sortie.

La série ‘Shadow and Bone’ sera basée sur des romans de ‘Grishaverse’ de l’écrivain Leigh Bardugo, des livres devenus des best-sellers où il nous montre la vie de Alina Starkov, un soldat qui vit dans un monde post-apocalyptique mais enveloppé dans un monde fantastique.

Grâce aux réseaux sociaux de Netflix, le première bande-annonce de ‘Shadow and Bone’Il a également été confirmé qu’il arrivera sur la plate-forme pour Avril 2021 et il aura une grande distribution, comme nous verrons Jessie Mei Li comme Alina Starkov, Archie Renaux comme Malyen Oretsev, Freddy Carter comme Kaz Brekker, Amita Suman comme Inej, Kit Young comme Jesper Fahey et Ben Barnes comme le général Kirigan.

“Quand ils regardent cette émission, le public découvrira un monde qui se sent pleinement épanoui, mais il ne ressemble à aucun autre endroit où ils ont été auparavant. Quand j’étais sur le plateau, je ne voulais pas partir. Je voulais y rester plus longtemps. C’est un privilège pour très peu d’auteurs de voir leurs mondes prendre vie sous leurs yeux.

Cela a été annoncé par l’écrivain Leigh Bardugo dans un communiqué, affirmant également que cette série reprendra plusieurs choses de ses livres et les mélangera de manière à ce que les fans ne soient pas déçus et qu’il ne reste plus qu’à attendre son lancement en avril 2021.