Enfin les deux premiers chapitres de la série «WandaVision» arrivé à la plate-forme Disney +, donnant lieu à la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel, mais ces chapitres nous ont donné très peu d’informations sur l’intrigue, car la plupart des personnages ont suscité de nombreux doutes sur leur véritable rôle, y compris Dottie, qui a beaucoup spéculé sur son vrai rôle, certains ont même suggéré que grâce à ce personnage, on verra Clea dans «WandaVision».

le personnage de Dottie, joué par Emma Caulfield est apparu dans le deuxième épisode de “ WandaVision ” et a été montré comme une femme très manipulatrice qui aime tout avoir sous contrôle, il a donc été supposé que cela pourrait être en fait Méphisto, bien qu’il reste encore beaucoup de détails à révéler dans les sept prochains chapitres.

Selon une théorie récemment publiée, cela indique que nous avons déjà vu Clea dans ‘WandaVision’, Et bien ça pourrait être Dottie, qui relierait directement cette série au film ‘Docteur Strange dans le multivers de la folie’, Puisque le personnage de Clea est un disciple et un amour du docteur Strange et il a été dit que nous la verrons dans le deuxième volet du sorcier suprême, qui sera dirigé par Sam Raimi.

En plus de Clea, d’autres théories suggèrent qu’il pourrait bien être une incarnation de Cauchemar, méchant que l’on s’attend à voir pour la première fois en ‘Docteur Strange 2’, étant l’une des grandes menaces de ce film avec Sorcière écarlate, donc une connexion entre les deux personnages pourrait se produire dans les prochains chapitres.

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur le développement de “ WandaVision ” ou sur la véritable identité des personnages, en plus de la manière dont il se connectera avec “ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, nous ne pouvons donc attendre que chaque chapitre et engager Disney + vous pouvez cliquer ici.