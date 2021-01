Enfin la troisième saison de «Cobra Kai» sur la plate-forme Netflix et il semble que la quatrième saison sera beaucoup plus grande que prévu étant donné la fin qui a laissé la porte ouverte à une nouvelle ère, mais apparemment, nous verrons plus de personnages qui ont été présentés dans les films et n’exclut pas que nous voyons ceux présentés dans ‘Le prochain enfant de karaté’ puisque Julie serait important de «Cobra Kai 4».

Le film de 1994 ‘The Next Karate Kid’ est toujours le canon de cette franchise, où M. Miyagi ne nous montre plus Daniel Larussomais Julie, jouée par Hilary Swank, qui est formé d’une manière différente, mais montrant qu’une femme est aussi forte que n’importe quel homme, quelque chose qui met l’accent «Cobra Kai», spécifiquement avec les personnages de Sam et Tory, qui ont une grande rivalité.

La troisième saison nous a apporté plus de personnages des premier et deuxième films, il n’est donc pas exclu que dans les saisons suivantes des personnages du troisième et peut-être de cette version quelque peu oubliée soient apportés et il est très probable que Julie serait importante pour ‘Cobra Kai 4’, cela montrerait une autre perspective de la formation des Miyagi-Do, comme dans la troisième saison et c’est peut-être un lien important pour mettre fin à la rivalité entre Sam et Tory, ce qui a été très important.

Jusqu’à présent, on ne sait pas sur l’intrigue possible de la quatrième saison de ‘Cobra Kai’, mais il est très probable qu’elle cherchera à élargir l’histoire en amenant plus de personnages comme Julie, ou, à Terry Argent qui pourrait revenir en tant qu’antagoniste et rejoindre John Kreese et faire partie intégrante du nouveau tournoi d’arts martiaux qui est sur le point de commencer.