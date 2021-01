J’avais des amis qui travaillaient comme figurants sur presque tous les spectacles du réveillon du Nouvel An, qui étaient enregistrés quelques semaines avant la nuit même. A onze heures du matin, avec le deuxième café encore dans l’estomac, ils ont fait semblant d’ivrés confettis et bruyants et ont fait la conga pendant que Ricky Martin et Martirio exécutaient leurs playbacks. Leur faux réveillon du Nouvel An était meilleur que le vrai réveillon des autres, car le réveillon du Nouvel An – il faut le préciser dans le premier paragraphe – est toujours une nuit décevante dans laquelle des millions de personnes prétendent passer un bon moment. C’est pourquoi mes pensées de réveillon étaient cette année avec tous ces jeunes qui, à cause de la peste, ont échappé à l’obligation de passer un bon moment ce soir.

La différence entre mes amis supplémentaires et les autres était qu’ils avaient une conscience retentissante de l’imposture du réveillon du Nouvel An. Cette année, malheureusement, il n’y a pas de différence entre eux et les autres: nous sommes tous des figurants lors d’un faux réveillon du Nouvel An. La télé parlait à un pays sans fêtes, sûrement assoupi sur le canapé, aussi peu convaincu de la mise en scène que les figurants qui font le conga à onze heures du matin (conga avec PCR et distance de sécurité).

L’effort des chaînes pour proposer un programme pratiquement identique à celui de 2019 est apprécié.Hormis des moments et des programmes spécifiques, il semblait qu’il n’y avait pas de pandémie, que la télévision vaquait à ses occupations, comme si l’autre côté de l’écran faisait exploser les faveurs du parti et l’ivresse habituelle.

La nuit a commencé à La 1 avec une crise au plus fort de l’année où nous disions au revoir: José Coronado a pris le relais de son homonyme José Sacristán pour mettre en scène un résumé théâtral avec un scénario de Carlos del Amor qui a grandement nui à 2019 (presque autant que l’année 2020 nuit à 2019). La bonne nouvelle est qu’il a placé la barre si bas qu’il a été facile pour José Mota de se hisser à ses hauteurs habituelles, avec une spéciale impeccable inspirée de Cinema Paradiso, pour tous les publics et avec des croquis très dignes. Pas de surprise, presque aucune innovation, avec un plan fixe, mais efficace comme personne d’autre. Il portait beaucoup plus de charge politique que le résumé des services de presse: Mota caractérisé comme Citizen Kien (sic) parodiant une chanson de Toy Story avec le refrain “Il y a un médiocre en moi” (faisant référence à la médiocrité gouvernementale), c’est sûrement une critique politique le plus net qui a été diffusé sur TVE en 2020.

Bien que l’hommage explicite aux arts de la scène, mortellement blessé par le coronavirus, ait été rendu par Carlos del Amor à TVE, où le sentiment et l’affection pour le théâtre et la musique étaient vraiment vus à La Sexta et La 2 Les monologues de Berto Romero et Ernesto Sevilla, sauvés des archives d’El Club de la Comedia, ont rendu pendant un moment le sentiment d’un théâtre à part entière. Les plans du public applaudissant et riant nous ont donné envie de pleurer et ont mesuré la distance de ce que nous avons perdu cette année. À La 2, les Cachitos d’avant les cloches ont plus que rempli la mission de service public attendue de TVE, laissant de la place à tous les musiciens qui n’ont pas pu donner de concerts dans un festival programmé pour eux, où même les toilettes portables ne manquaient pas. accessoires ou un amateur de musique pop de luxe comme Mikel López Iturriaga. C’était, comme d’habitude, le plus élégant de la nuit.

De Cuatro et de ses premières dates, pourquoi parler; et du dîner Sálvame sur Telecinco, il convient de noter que la réconciliation de Belén Esteban et Amador Mohedano a faussement dépassé la performance de José Coronado dans La 1, ce qui est très digne.

La vraie émotion est venue avec les raisins, malgré le pauvre Nacho Cano, qui jouait littéralement seul, sans que personne, pas même les producteurs de télévision, ne lui prêtât la moindre attention. Au nom des Espagnols, je l’apprécie. Ana Obregón, en revanche, représentait par elle-même, debout, l’intégrité de tout un pays. Il avait beaucoup de musique et de fleurs sur le parapet, des excès sentimentaux de mise en scène qui ne gâchaient pas ses paroles, extrêmement élégants, mesurés, prononcés du fond d’une douleur que ceux d’entre nous qui la partage savent ne pas être imposée. Pendant un an, Anne Igartiburu n’a été que décorée: il n’y avait rien à faire avant le duel digne d’Obregón, qui représentait tout le monde.

Cristina Pedroche, sur Antena 3, s’est souvenue de sa grand-mère, victime du coronavirus, mais elle n’y est pas restée, car Pedroche n’y reste jamais, et chaque ressource est petite pour éclipser Chicote. Recouverte d’une sorte de couette, elle a dit que sa coiffe était constituée de cristaux 2021 très opportuns. Très bronzée pour décembre, elle portait sous la couette une de ses absurdités, signée cette année par Pedro del Hierro, qui voulait imiter un masque. Cependant, ce n’était guère prophylactique, puisque la mésange qui faisait face à la caméra (la gauche, car à droite il y avait Chicote, qui couvrait ce raccourci) a fait de gros efforts pour sortir du calendrier de protection de l’enfance. Le plus âgé (pas forcément vert) de l’endroit a dit qu’il était sur le point de faire une Sabrina. Les milléniaux peuvent étouffer cette référence. Un indice: vous devez taper “Sabrina New Year’s Eve 1987” dans le moteur de recherche.

Pedroche place la barre tellement haut pour le folklore de la Saint-Sylvestre que la pauvre Sandra Barneda, partenaire de Christian Gálvez dans Mediaset, ne portait pas sa très élégante robe blanche Juanjo Oliva. Elle a donné les raisins à Gran Canaria, où une brise soufflait qui lui donnait froid. L’année 2020 est si rare qu’il semblait qu’il faisait beaucoup plus froid aux îles Canaries qu’à Puerta del Sol.

Et puis, l’habituel: karaoké et extras. Galas enregistrés à onze heures du matin. Flo retenant l’envie de jouer à Flosie. La même télévision rance sur toutes les chaînes, à l’exception des enseignes Cachitos, qui ont déjà abandonné la modernité pour élargir la tradition espagnole.

Un réveillon traditionnel du Nouvel An pendant un an comme jamais auparavant.