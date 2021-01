Le caractère de Grogu est devenu un phénomène dans les réseaux sociaux après son apparition dans la série ‘Le Mandalorien’ pour la plate-forme Disney +, il est donc très courant de le voir dans d’innombrables mèmes et vidéos virales et il semble que les membres de l’une des séries Amazon les plus importantes ont également rejoint ce personnage, car dans une nouvelle photo, nous pouvons voir Baby Yoda dans ‘Les garçons’.

La série ‘Les garçons’ basé sur la bande dessinée du même nom est peut-être l’une des versions les plus sombres des super-héros, car elle nous montre ces personnages comme les vrais méchants de l’humanité, puisque leurs pouvoirs pourraient les transformer en une véritable menace, ce qui a été très peu exploré et peut-être la chose la plus proche a été montrée dans le film «Brightburn» de J2019.

Via les réseaux sociaux, une photo de Baby Yoda dans ‘The Boys’, où Billy Butcher utilise comme arme un bébé qu’ils expérimentent pour le transformer en héros, mais cette fois ils modifient l’image pour présenter Grogu, que nous avons vu dans la série “ The Mandalorian ”, qui appartient à l’univers Star Wars .

Ok qui a fait ça? pic.twitter.com/vvDACqzZMX – The Boys (@TheBoysTV) 6 janvier 2021

Enfin la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ nous a montré une partie de l’histoire de ce personnage, qui est finalement portée par Luke Skywalker devenir un Jedi, même si on ne sait pas quel sera son avenir dans l’univers Star Wars et s’il continuera avec le canon montré lors de la plus récente trilogie de cette galaxie très, très lointaine, ou sera-ce qu’il rejoint Billy boucher combattre Homelander?