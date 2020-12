Mexique.- Ils annulent le timbre-poste commémorant le 35e anniversaire du premier astronaute mexicain (Rodolfo Neri Vela) et le placement du satellite Morelos 2.

Il Service postal mexicain-Correos de México a émis la cloche lors d’un événement virtuel en compagnie du directeur général de l’Agence spatiale mexicaine (AEM), Salvador Landeros Ayala.

Là, le sous-secrétaire aux transports, Carlos Alfonso Morán Moguel, a précisé que le Morelos II, avec le Morelos I, représentait une grande avancée technologique pour unifier les zones rurales et urbaines, car ils couvraient le territoire mexicain et offraient le téléphone, les données et LA TÉLÉ.

Il a souligné que l’autonomie acquise dans son contrôle, son fonctionnement et son ingénierie, après le lancement, était une source de fierté nationale.

En peu de temps, la technologie satellitaire a été assimilée et il n’a pas été nécessaire d’engager du soutien comme l’ont fait d’autres systèmes similaires au nôtre, démontrant ainsi, à l’échelle nationale et internationale, la capacité de l’ingénierie mexicaine.

Le cachet a été conçu par Guillermo Castro et Josoef Canon, utilisant la technique de la photographie, de l’illustration et de la composition numérique et élaborée à l’encre cyan, magenta, jaune, noire et de sécurité, par impression offset, au format 48 sur 40 millimètres, en perforation suaje.

La feuille de calcul se compose de 25 timbres sur papier couché blanc mat auto-adhésif 100 g / m2 et a été imprimée dans les ateliers d’impression de timbres et de valeurs (TIEV) avec un tirage de 200 000 exemplaires; sa valeur nominale est de 7,00 $ (sept pesos).

