Dans moins d’une semaine, la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel débutera avec la série «WandaVision», qui arrivera sur la plateforme Disney +, qui nous en apprendra plus sur les pouvoirs de Wanda Maximoff et son passé, en plus d’ouvrir la porte du multivers comme mentionné ci-dessus, mais apparemment ces personnages n’arriveront pas seuls, car il a été récemment annoncé que «WandaVision» aura un caméo spécial.

En raison de la pandémie de Covid-19, la phase quatre du MCU n’a pas commencé en mars dernier avec ‘Veuve noire’, puisque la première de ses productions a dû être retardée en raison de la fermeture de cinémas du monde entier, cette nouvelle étape pour Marvel Studios commencera à travers la série, étant «WandaVision» le premier de nombreux projets sur lesquels on travaille, notamment ‘Falcon et le soldat de l’hiver’, ‘Loki’, ‘Ms. Merveille ‘, entre autres.

Lors d’une interview pour Black Girl Nerds à Paul Bettany pour la promotion de la série, il a été annoncé que ‘WandaVision’ aura un caméo spécial et apparemment ce ne sera pas avec un autre Avenger, mais avec un acteur en dehors du genre des super-héros:

“Il y a des choses dont je ne peux pas vous parler, où je travaille avec un acteur qui sera une surprise pour tout le monde. Je peux travailler avec un acteur avec qui j’ai voulu travailler pour toujours, qui est juste incroyable. Nous avons de vrais feux d’artifice ensemble.

En plus d’Elizabeth Olsen et de Paul Bettany, nous verrons le retour de Kat Dennings et Randall Park aux papiers de Darcy Lewis et l’agent Jimmy Woo respectivement, en plus de la participation de Kathryn Hahn comme Agness et Teyonah Parris comme un adulte Monica Rambeau.

Enfin ‘WandaVision’ fera la première du prochain 15 janvier 2021 et Pour contracter Disney +, cliquez ici.