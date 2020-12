Les joueuses du Real Madrid sont les protagonistes de Nouvelle série documentaire de HBO. Un vrai rêve s’ouvre le 28 décembre sur la plateforme. La production comprendra quatre chapitres qui seront diffusés chaque semaine à partir de la date de première.

Le projet a été produit par Estudio Exile Content et Newtral. Les enregistrements ont commencé tout au long d’une saison au cours de laquelle les joueurs ont défendu le maillot CD Tacon, qui est devenu plus tard le Real Madrid féminin.

La joueuse Sara Ezquerro dit: «Ma question était: ‘De quoi le Real Madrid a-t-il besoin pour qu’il y ait une équipe de filles? Signer le meilleur? Vous pouvez les signer “C’est ainsi que commence la bande-annonce officielle de A Real Dream. Les joueurs laissent entrer les caméras dans leur quotidien. Entraînement, rires, lamentations … Tout ce qui se passe derrière le terrain se reflétera dans cette production. Le but de A Real Dream est racontez l’histoire de la transition du CD Tacon au Real Madrid pour les femmes. Une étape dans laquelle l’effort et le dévouement de ceux qui étaient derrière ce rêve ont beaucoup à faire. «Bien que nous soyons ici, nous sommes toujours Tacón. Le papillon se souviendra toujours que c’était une chenille, non? “, déclare la joueuse Malena Ortiz dans le documentaire.

Affiche pour «Un vrai rêve».

Dans les chapitres de la série reflétera également les inégalités, la maternité et les barrières avec laquelle l’équipe féminine se réunit au football. La crise du COVID-19 sera également un protagoniste. Et c’est que la pause a fait que les joueurs ont dû s’entraîner seuls et se conformer à l’enfermement. Les caméras sont également entrées dans leurs maisons et ils racontent leur manière d’affronter ces mois d’incertitude et sans marcher sur l’herbe.