Mexique – Pendant cette nuit et tôt le matin, des rafales de vent de 70 à 90 kilomètres par heure (km / h) sont prévues à Chihuahua; rafales de 60 à 70 km / h à Durango, et de 50 à 60 km / h à Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas.

Outre une baisse de température au nord-ouest et au nord de la République mexicaine, des effets générés par un nouveau front froid qui se rapprochera de la frontière nord du pays et interagira avec une ligne sèche prolongée au-dessus de Coahuila et avec le jet stream.

À son tour, un chenal de basse pression sur le sud-est du Mexique et l’entrée d’humidité des deux océans sur le territoire national devraient provoquer des intervalles d’averses (de 5,1 à 25 millimètres [mm]) à Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo et Veracruz. Pour le reste du pays, une faible probabilité de pluie est estimée.

Demain mercredi, le nouveau front froid traversera le nord et le nord-est du Mexique; Il sera associé au jet stream, provoquant des rafales de vent de 50 à 60 km / h dans les localités de Chihuahua, Nuevo León et Tamaulipas.

Aussi, des rafales de 50 à 60 km / h sont prévues dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec.

En revanche, l’entrée d’humidité du golfe du Mexique, de la mer des Caraïbes et de l’océan Pacifique, provoquera de fortes pluies ponctuelles (de 25 à 50 mm) au Chiapas; intervalles d’averses à Oaxaca, Quintana Roo et Veracruz, ainsi que des pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) à Campeche, Guerrero, Michoacán, Tabasco et Yucatán, tandis que dans le reste du pays, un ciel clair et une faible probabilité de pluie prévaudront.

L’environnement froid sera maintenu avec des bancs de brouillard matinal sur les entités du nord-est, de l’est et du centre du pays, en plus des gelées, tôt le matin, dans les zones montagneuses de la Table centrale.

À l’aube de mercredi, des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius sont estimées avec des gelées dans les montagnes de Chihuahua et de Durango; -5 à 0 degrés Celsius et givre dans les zones Highlands de Basse Californie et Sonora, et de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles pour les montagnes de Coahuila, État de Mexico, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas.

Dans l’après-midi, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont prévues dans les villes de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca et Sinaloa.

emc