Mexico,- Cette demi-semaine, et une fois l’activité de la Ligue des champions et de l’Europa terminée en 2020, le football européen avec ses principales ligues aura une activité en une double journée.

La Ligue

Barcelone reçoit la Real Sociedad dans l’un des premiers duels du jour 19 de la Liga. Avec deux matches de plus que l’équipe de Diego Simeone, la Real Sociedad partage le sommet de la Liga avec l’Atlético de Madrid (26 pts.) Et mène le tableau des buts (23).

Avec 59 tirs, Lionel Messi est le meilleur joueur dans le domaine du tir.

Les Blaugranas comptent 22 victoires consécutives à domicile contre ceux de Saint-Sébastien. 29 ans se sont écoulés depuis la dernière défaite locale contre La Real, où Ronald Koeman – actuel entraîneur du FC Barcelone – a joué pour les Catalans lors de cette défaite.

Le Real Madrid et l’Athletic de Bilbao joueront dans la 179e édition de «El Viejo Clásico» de la Ligue espagnole. Les Merengues cumulent 10 matchs sans perdre face aux Basques (6PG-4PE). En tant que local, l’invaincu en faveur des Madrileños s’étend à 15 matchs (13PG-2PE).

première ligue

Liverpool et Tottenham seront rivaux lors de la 13e journée de Premier League. Les deux sont en tête du classement avec 25 unités. Les Spurs sont la meilleure équipe de la première mi-temps (26 Pts.), Tandis que Liverpool, mène le classement des points dans l’étape complémentaire (25 Pts.).

Il y aura un affrontement de buteurs dans le duel entre les leaders de la Premier League 2020/21: Mohamed Salah (Liverpool) et Son Heung-Min (Tottenham) avec 10 annotations. Pendant ce temps, Harry Kane (Tottenham) intègre le podium de tir (40) et est le meilleur assistant du concours anglais (10).

Une série

L’AC Milan, seul leader du tournoi italien (27 Pts.), Cherchera à poursuivre sa séquence sans défaite (8PG-3PE). Les Rossoneros ont gagné lors des 3 derniers centres contre Gênes au stade Luigi Ferraris: 0-1 (2017/18), 0-2 (2018/19) et 1-2 (2019/20).

L’Inter et Napoli, rivaux à la Date 13 de Serie A, sont les meilleurs buteurs de la compétition actuelle (29 et 26 annotations respectivement). Ils ont joué 150 fois dans la première division avec 67 noir-bleu, 46 victoires napolitaines et 37 nuls.

Bundesliga

Le Bayer Leverkusen est le seul leader de l’actuelle Bundesliga avec 25 points, il se rendra à Cologne à la fin de la 12e journée. Leverkusen et Wolfsburg sont les invaincus du championnat. Lucas Alario (Leverkusen) inscrit 8 buts en 8 PJ (3 en jeu, 3 en tête et 2 en penalty).

Le Bayern Münich n’a jamais perdu à domicile contre Wolfsburg dans l’élite du tournoi allemand après 23 matchs (21 victoires et 2 nuls). Robert Lewandowski (B. Munich) était impliqué dans le but lors des 10 dernières rencontres contre son prochain rival (17 buts et 2 passes).

