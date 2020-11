Attention étudiants de Bayside High, les cours ont commencé! C’est vrai, après une longue attente et des retards dus à la pandémie, Peacock a finalement créé sa production tant attendue et avec cela, ils ont révélé la raison pour laquelle Screech n’apparaît pas dans la nouvelle série de “ Saved by the Bell ”.

La série a des critiques élogieuses sur Rotten Tomatoes, l’appelant «le mélange parfait de rire, de nostalgie et de conscience sociale».

Mais ce qui donne un plus à la production, c’est que présente le retour de Mario López, Elizabeth Berkley, Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Amber Thiessen et Lark Voorhies comme AC Slater, Jessie Spano, Zack Morris, Kelly Kapowski et Lisa Turtle.

Le seul acteur original à ne pas apparaître à nouveau est Dustin Diamond, ce qui n’est pas une énorme surprise compte tenu de son histoire controversée avec la série et de sa vie personnelle ces dernières années.

Mais, le script lui a donné une fin digne et a souligné quel était le destin de Screech dans la nouvelle série de «Sauvé par la cloche».

Au cours du huitième épisode de la nouvelle série intitulée «The Todd Capsule», les vieux amis se retrouvent et se remémorent certains de leurs meilleurs souvenirs de Bayside. À un moment donné, Slater révèle que Screech est devenu assez réussi.

“Screech a tellement de chance que lui et Kevin vivent sur la Station spatiale internationale qu’il n’a pas à faire face à tout cela”, révèle Slater. Kevin, bien sûr, était le robot que Screech a lui-même construit dans la série originale.

Même si Screech peut être dans l’espace et Diamond n’a peut-être pas été approché pour apparaître dans la série.Voorhies a déclaré dans une interview précédente qu’il pensait pouvoir revenir.

“Avec Dustin Diamond, le dollar tout-puissant le gouverne, il veut être payé et respecté. Nous serions ravis qu’il revienne sur le plateau. Il traverse ses difficultés de croissance, mais je suis sûr qu’il aura à nouveau le contrat parfait pour lui.” Expliqua Lark Voorhies.

Les dix épisodes de la nouvelle série «Saved by the Bell» sont désormais disponibles sur Peacock.