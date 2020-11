La série ‘Les morts qui marchent’ C’est peut-être l’un des plus aimés à la télévision, car il est à l’antenne depuis 10 ans et a connu un grand développement, puisque deux autres séries en sont sorties et que certains films sont en attente, mais les débuts de Cette série était quelque peu incertaine, car plusieurs réseaux l’ont rejetée comme étant trop violente et curieusement, une scène a fait sensation sur l’ensemble des enregistrements, car «The Walking Dead» a fait l’objet d’une enquête pour une attaque présumée.

“ The Walking Dead ” est peut-être l’une des séries d’action qui a attiré le plus l’attention, car elle nous montre un monde post-apocalyptique et une humanité essayant de survivre apocalypse zombie, où ils devront non seulement se protéger de ces non-vivants, mais aussi prendre soin d’autres humains qui tenteront de survivre à tout prix.

Fait intéressant, la production de “ The Walking Dead ” a fait l’objet d’une enquête pour une attaque présumée, depuis qu’une équipe SWAT est arrivée aux enregistrements, car ils avaient reçu l’appel qu’un homme était sur un toit avec une arme d’épaule et certaines personnes croyaient qu’il s’agissait d’un tireur d’élite, mais en réalité, il s’agissait de l’acteur Michael rooker Interpréter Merle Dixon, dans une scène du deuxième chapitre de la première saison où il est sur un toit en train de tirer sur des zombies dans l’une des scènes les plus mémorables du personnage et de la série.

Après l’arrivée de la police, il a simplement été montré qu’il s’agissait d’enregistrements pour une émission télévisée, alors l’équipe SWAT s’est retirée des lieux et cette anecdote est devenue l’un des favoris des créateurs de la série et du réseau AMC. .