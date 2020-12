La plateforme Disney + a beaucoup misé pour essayer de surpasser ses principaux concurrents, tels que Netflix et HBO et a annoncé un barrage de nouvelles versions à son catalogue dans les mois et années à venir. Le géant du divertissement va étendre au maximum les grands succès tels que l’univers Marvel et l’univers Star Wars et ils ont prévu que plusieurs productions à ce sujet seront publiées.

Les fans du monde de “ Star Wars ” ou de super-héros Marvel auront un vaste choix parmi lesquels choisir, et c’est ce qu’ils ont révélé lors de la “ journée des investisseurs ” 10 nouvelles séries basées sur le monde de Star Wars et jusqu’à 23 de l’univers Marvel vont être présentées en première. Sans parler du premier série basée sur le film mythique ‘Alien’, ce qu’ils ont également anticipé comme l’une de leurs grandes premières.

Nouvelles aventures. Nouveaux originaux Disney +. Tout cela et plus, disponible exclusivement sur #DisneyPlus pic.twitter.com/3Iqp7uMY1h – Disney + Espagne (@DisneyPlusES) 11 décembre 2020

Plus d’une centaine de lancements chaque année et ajoute la plateforme Star à son catalogue

Mais l’actualité va bien au-delà de ces univers cinématographiques, comme Disney + l’a confirmé sortira plus de 100 titres chaque année sur ses différentes chaînes telles que National Geographic, Fx ou Pixar.

De plus, ils ont avancé que la plateforme Star, avec plus de contenu pour adultes dans les films et les séries, rejoint le catalogue de l’entreprise Mickey mouse, élargissant ainsi l’offre de contenu beaucoup plus. Avec cette annonce, qIls se retrouveront sur la même plateforme Disney +, Hulo, ESPN + et la nouvelle extension Star, qui rassemblera les titres de FX, du réseau ABC et de Fox.

Bien sûr, toutes les nouveautés, très attractives, sont accompagnées d’un léger augmentation de la redevance mensuelle à 8,99 eurosBien que les utilisateurs qui profitent déjà de la plate-forme pourront maintenir le prix actuel jusqu’en août de l’année prochaine.