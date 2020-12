C’est un fait que les films de DC n’ont pas eu autant de succès, mais leurs séries ont été suffisamment acceptables pour générer leur propre univers, bien qu’elles puissent aussi donner de l’espoir; puisque ‘Doom Patrol’ pourrait redémarrer le DCEU.

La série HBO Max pourrait être l’opportunité la plus improbable, mais pas sans précédent, de redémarrer tout le DC Extended Universe (DCEU), car l’équipe est depuis longtemps un nom qui est devenu populaire ces dernières années dans la bande dessinée.

Bien que de nombreux fans ne connaissent “ Doom Patrol ” que par le fait que Beast Boy en était membre avant d’appartenir aux Titans, la vérité est que les personnages explorent les scénarios les plus étranges et les plus improbables, mais avec de grandes conséquences.

Le crossover Arrowverse, «Crisis on Infinite Earths» a servi à montrer que toutes les productions DC font partie du multivers, de sorte que les grandes conséquences de chacune d’elles auraient des conséquences dans chacune d’elles.

“ Doom Patrol ” pourrait redémarrer le DCEU comme ils l’ont déjà fait dans les bandes dessinées, dans l’un des événements les plus étranges et les plus inoubliables, encore plus que les 64 personnalités de Crazy Jane réunies.

L’événement bizarre est devenu connu sous le nom de “ guerre du lait ” et a détaillé une méta-histoire dans laquelle un méchant connu sous le nom de Retconn a volé les histoires des personnages principaux de DC et les a remaniés pour les rendre plus rentables et plus attrayants pour le marché.

Comme le nom de l’événement devrait le suggérer, cela a largement conduit à la refonte de personnages comme la Justice League en personnages obsédés par le lait des années 50, ce qui a entraîné le remplacement de Superman par “ Milkman Man ”.

Oui Bien que cela semble étrange de faire cette adaptation, ayez une histoire qui couvre un redémarrage potentiel ne pas compter sur de sérieux rebondissements dans l’intrigue du voyage dans le temps du début à la fin serait une bonne idée.

Techniquement, cela pourrait même fonctionner en parallèle avec un événement comme la première du film “Flash” en 2022, bien que ce film sur le sprinter ne s’appelle pas “Flashpoint” après tout.