Cobra Kai avait tout à ajouter à la liste des trébuchements parrainés par l’attrait de la nostalgie. Il a été créé en 2018 sur YouTube Premium et est la fille incontestable de Peak TV, cette ère de la télévision, qui continue jusqu’à nos jours, dans laquelle même PlayStation et Facebook se sont lancés (sans succès) pour produire de la fiction et où tout crochet est une bonne raison de développer une histoire. Le titre avec lequel YouTube a tenté (sans succès) de toucher le grand public avec sa série était une continuation, 34 ans plus tard, du Karate Kid avec deux de ses principaux acteurs. Sans surprise, à part quelques critiques, qui ont applaudi la création, pratiquement personne n’a prêté attention à la série… jusqu’à l’arrivée de Netflix. Ses deux premières saisons, déjà vues sur YouTube (ou plutôt, à peine vues), sont devenues un phénomène quasi instantané sur Netflix. Le troisième volet, qui avait été produit pour YouTube avant que Google ne décide d’abandonner son engagement éphémère pour la fiction, a été créé sur Netflix le premier jour de 2021 et un quatrième volet a déjà été commandé dans lequel il sera possible de vérifier si l’augmentation prévisible le budget commence à apparaître à l’écran.

Cobra Kai est une production modeste, mais très intelligente. Il a su tirer parti des ingrédients hérités de l’histoire originale et les adapter au public actuel pour évoluer avec équilibre entre la Génération X qui a vu le film à l’époque et la Génération Z des nouveaux téléspectateurs et le jeune casting de la série. Alors que l’histoire originale a commencé avec la confrontation entre Danny LaRusso (Ralph Macchio), formé par le pittoresque M. Miyagi (Pat Morita, “wax, polish wax”), et l’intimidateur du lycée Johnny Lawrence (William Zabka), avec l’épopée victoire du premier dans un tournoi de karaté avec le fameux coup de grue, le focus de la série et les sympathies du spectateur changent.

Johnny est aujourd’hui un cinquantenaire qui a passé toute sa vie dans des heures creuses et qui porte encore les conséquences de cette défaite et les enseignements d’un senséi (John Kreese, personnage qui revient également dans la série) qui a formé ses élèves en l’absence de la compassion. Johnny tentera de trouver la rédemption en enseignant le karaté à son jeune voisin Miguel et à un autre groupe de perdants. Pendant ce temps, son fils et quelques autres garçons suivront les enseignements de Danny LaRusso – un homme d’affaires prospère avec une vie de famille paisible – dans Miyagi-Do Karaté avec une philosophie de combat très différente.

La combinaison de la dramédie adolescente, du regard nostalgique (il n’y a pratiquement aucun chapitre dans lequel les images de la trilogie originale ne sont pas entrecoupées), des arts martiaux et de la comédie fonctionne très bien, faisant bon usage de la vision comique de William Zabka et de ce point naïf fini politiquement incorrect et attachant que donne Johnny. Bien sûr, tout n’est pas parfait, et la série se déroule mieux, plus elle se concentre sur le karaté, la comédie et le bras de fer entre LaRusso et Lawrence, et pire, plus les choses deviennent dramatiques et profondes. La troisième saison, qui prend de l’ampleur, est en passe de devenir un bal lorsqu’elle oublie l’une de ses meilleures vertus, ne se prenant pas trop au sérieux. Heureusement, il parvient à ne pas perdre son âme et à ne pas oublier l’amour que les responsables de la série, Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, ont pour les personnages. Les chapitres avec une prolongation d’environ une demi-heure aident également à alléger lorsqu’ils risquent d’en faire trop.

Mais surtout, Cobra Kai accroche le charme de la simplicité et de l’honnêteté. Vous savez ce que c’est, vous connaissez ses limites ainsi que ses atouts, et profitez-en sans avoir besoin de gros feux d’artifice. Parce qu’il fut un temps où tout était plus facile. Cire et cire à polir. Le reste vient seul.

Toutes les dates de première et de retour, dans le calendrier de la série Fifth Season

Plus de recommandations de séries et toutes les actualités télévisées, dans le bulletin télévisé EL PAÍS. Abonnez-vous gratuitement.