La démocratie n’est pas aussi solide que nous le tenons habituellement pour acquis, la raison n’a pas vaincu la barbarie pour toujours, la coexistence est fragile. La haine toujours encouragée d’en haut s’infiltre vers le bas, de sorte qu’une masse prête pour l’insurrection est nourrie. Parmi la foule qui a pris d’assaut le Capitole mercredi dernier, beaucoup ont remarqué le type extravagant orné de fourrure et de cornes, mais moins ont remarqué la devise visible sur sa poitrine, imprimée sur son sweat-shirt noir, d’un autre des séditieux: «Campo de Auschwitz. Le travail vous rendra libre “. La devise qui a accueilli les victimes de l’Holocauste.

Il est difficile de comprendre les racines profondes de l’antisémitisme, au-delà de l’étiquette du peuple «déicide» que le christianisme romanisé a mis, au-delà de l’intolérance religieuse du Moyen Âge, au-delà du nationalisme hostile avec les minorités qui a émergé du XIXe siècle. Hitler n’a pas inventé ce préjugé même s’il l’a poussé à l’extrême. C’est difficile à comprendre, mais l’antisémitisme est toujours là, profanant des tombes, attaquant des synagogues ou répandant des canulars sur les réseaux. Aux États-Unis, en Europe, en Allemagne même. Le monstre prend de nouvelles formes et cible de nouveaux collectifs comme boucs émissaires, mais il apparaît encore et encore.

Ce qui dérange dans The Plot Against America (sur HBO), ce n’est pas l’exercice d’histoire alternative, ce n’est pas d’imaginer une Amérique complaisante avec Hitler, s’accrochant à la neutralité et laissant les Européens aux pieds des nazis dans les années 1940. . Non, le plus terrible est de voir avec quelle facilité la haine contre les minorités peut se propager. Vous n’avez pas besoin d’un leader ouvertement fasciste ou suprémaciste: il suffit de légitimer les idées extrémistes, de faire des gestes, de dire que ce sont de bonnes personnes ou des «personnes très spéciales». Il suffit qu’il laisse les fans le faire sans assumer à aucun moment la responsabilité de leurs actes. C’est ainsi qu’agit Lindbergh, le héros de l’aviation à la rhétorique incendiaire, véritable personnage, qui dans la fiction atteint la Maison Blanche.

David Simon, le créateur de The Wire, a adapté en mini-série le roman de Philip Roth, qui jouait lui-même le rôle du protagoniste: un garçon juif de Newark, parfaitement intégré à son environnement, qui ne comprend pas pourquoi ils se mettent soudain à le désigner comme différent. La narration est fidèle au livre, pas comme The Man in the High Castle, l’autre uchronie des nazis triomphants (sur Amazon Prime Video) avec laquelle la comparaison est inévitable. Ce qui dans The Conspiracy est presque toute l’intimité, la vision du réveil du monstre antisémite aux yeux d’une famille ordinaire et angoissée, dans The Man le roman de Philip K. Dick déborde pour se propager comme un fantasme de science-fiction à succès mais sans plus tarder message. Le roman de Roth est antérieur au roman de Trump de 2004, mais la série a été créée l’année dernière, et Simon souligne subtilement les parallèles entre le passé le plus noir de son pays et le présent le plus sombre de son pays.

Ce que nous lisons dans le livre de Roth et ce que nous voyons dans la série de Simons n’est pas un passé impossible, mais n’importe quand. Nous avons entendu ces messages empoisonnés, nous continuons de les entendre. Dans The Plot Against America, nous apprenons que nous pouvons tous être juifs d’une manière ou d’une autre. Que l’étincelle peut être allumée à tout moment, n’importe où. Tout le 6 janvier, sans aller plus loin.

Toutes les dates de première et de retour, dans le calendrier de la série Fifth Season

Plus de recommandations de séries et toutes les actualités télévisées, dans le bulletin télévisé EL PAÍS. Abonnez-vous gratuitement.