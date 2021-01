Tout est étrange dans cette petite île d’Angleterre, qui atteint à peine un kilomètre et demi carré. Dans une scène de The Third Day, deux des personnages ont fait un voyage au LSD, mais ce que nous voyons avant et après est tout aussi hallucinogène. Voisins maussades, religion syncrétique entre christianisme et anciens rites celtiques, sacrifices d’animaux macabres et qui sait si les humains, apparitions et disparitions, un épais brouillard et, surtout, l’isolement d’un lieu sans couverture mobile et auquel On y accède par une route étroite et cahoteuse, œuvre des Romains, qui est inondée 23 heures par jour.

Dit les paroles de Hotel California, la chanson des Eagles: “Vous pouvez quitter la pièce quand vous voulez, mais vous ne pouvez jamais partir.” La mini-série britannique The Third Day (The Third Day, sur HBO) est déchirante, a brouillé les frontières entre l’action et la rêverie, et atteint son objectif de vous donner un moment difficile et agréable. Les protagonistes sont antagonistes: Jude Law, dérangé et énigmatique, et Naomie Harris, la seule à avoir les pieds sur terre. Entre les deux, les protagonistes de deux histoires de trois chapitres chacun sont partagés.

Une émission spéciale de 12 heures a également été filmée comme une «expérience immersive»; une expérience étrange – non disponible sur la plateforme, mais oui, en deux parties, sur Facebook – ne convient qu’à celles qui sont devenues très accro à cette étrange atmosphère, avec le crochet de la participation de la chanteuse Florence Welch en sorte de prêtresse . Ce métrage supplémentaire et incontrôlé n’est pas indispensable pour comprendre la série, qui en revanche laisse plus de questions que de réponses: l’intrigue se déplace par surprise entre l’agressif et le mystique, entre l’érotique et le puritain, entre le festif et le sinistre.

Le site semble irréel et ce n’est pas le cas. Il y a cette île d’Osea, dans l’estuaire de la rivière Blackwater, et cette ancienne voie romaine qui n’est praticable qu’à certaines heures – bien que, bien sûr, ses voisins aient des bateaux, la série n’en a pas. Et, comme mentionné dans ces chapitres, la communauté a été fondée en 1903 par un certain Charrington, membre d’une famille de brasseries, qui a mis en place un centre de réadaptation dans un environnement sans alcool. Aujourd’hui, le propriétaire de l’île est le producteur de musique Nigel Frieda; On dit que Rihanna s’est arrêtée là pour travailler sur l’un de ses albums; Avant cela, Amy Winehouse était à la clinique de toxicomanie, qui a rouvert en 2004 mais a été fermée en 2011 par les autorités sanitaires, et où une semaine de traitement coûtait 10 000 livres. Frieda a fait de son île une destination pour les musiciens et le lieu idéal pour des soirées privées: on se souvient de l’anniversaire d’Island Records et du seul concert de The Weeknd au Royaume-Uni en 2015.

Les quelques habitants d’Osea, ne seront pas plus de quelques dizaines, ont participé à la série qui ne les quitte pas très bien. En tout cas, cela a été une excellente affaire de tourisme pour ceux qui veulent s’évader: il y a un hôtel quatre étoiles là-bas (ce manoir qui apparaît dans chaque chapitre), une poignée de maisons disponibles à la location sur Airbnb et un restaurant. L’hostilité des locaux, je n’en doute pas, est fictive. Mais je ne sais pas si j’y dormirais paisiblement.

