Cette semaine, Internet regorgeait de blagues pour un titre: “Un eurodéputé d’Orbán démissionne après avoir participé à une orgie en plein confinement par la pandémie.” Du coup, l’Union européenne et Bruxelles ont semblé être un univers beaucoup plus passionnant que nous ne l’avions imaginé. Le fait que l’animateur de la fête sexuelle ait blâmé les «orgies rivales» pour la révélation a peint une autre couche sur une intrigue apparemment tirée de Eyes Wide Shut. Certains journalistes ont sûrement couru demander à leur patron de se transférer dans cette ville où il pleut 200 jours par an, mange des moules avec des pommes de terre et dont la statue la plus visitée est un garçon nain qui pisse dans une fontaine en boîte.

Il est vrai que dans la série Parliament, disponible sur Filmin, il n’y a pas d’orgies, et même pas de bonnes moules. De plus, ils passent une grande partie de leur première saison à se disputer sur les ailerons de requin. Même avec ces ingrédients, c’est devenu le plus amusant qui soit venu du Parlement européen en cette fatidique 2020. Au moins c’était avant d’apprendre l’histoire paradoxale de l’ultra-conservateur hongrois.

«Le problème en Europe n’est pas seulement un déficit d’amour, c’est aussi un déficit de présence et de visibilité. Grâce à Veep, House of Cards ou The West Wing de la Maison Blanche, nous connaissons tous le système politique américain. Et que leur fédéralisme n’est pas plus compliqué que celui de l’UE », a expliqué le créateur de cette comédie folle, Noé Debré, au Figaro. Le Parlement est drôle et cinglant, et il presse tous les sujets disponibles, mais ceux-ci dans les coulisses de la réalité sont en même temps didactiques. Bien que cela semble incroyable pour le genre, avec ses voyages, ses coups de couteau et sa mauvaise humeur, la série finit par défendre entre les lignes les valeurs du syndicat, et tout ce que le système apporte, mieux que n’importe quel politicien. Au milieu du chaos pur, placer l’UE dans l’imaginaire collectif donne à l’organisme une pertinence en soi, une position dans la guerre culturelle. Tout comme, peu importe le nombre de fois où nous voyons la Maison Blanche exploser dans les films, le bureau ovale reste cette icône qui s’adapte si bien à l’écran.

Le jeune assistant français Sammy Cantor est notre porte d’entrée dans ce monde bureaucratique apparemment ennuyeux. Et il n’a pas fallu longtemps pour découvrir que l’UE est une cage de grillons de lobbies, de fonctionnaires, d’eurodéputés incompétents et de quelques nazis suédois, mais qu’il y a aussi des touches d’affection dans leurs bureaux. Même lorsqu’il est impliqué dans la lutte contre le finning (la pratique consistant à déchirer sauvagement les ailerons de requins), un problème aussi inintelligible que l’UE l’est pour le citoyen moyen. Heureusement, les téléspectateurs qui pensent qu’il s’agit d’un documentaire d’initié peuvent être rassurés. Ce n’est qu’une simple excuse, un macguffin, pour que le spectateur connaisse chaque section du corps, de Bruxelles à Strasbourg, et puisse un peu insulter les nobles espagnols.

Bien qu’elle ne sache pas qu’elle en avait besoin, l’UE méritait son propre Armando Ianucci (créateur de Veep et The Thick of it), et pourtant, le Parlement (dans sa version française originale) n’est pas emporté par la mode. Qui veut trouver des politiciens sans scrupules et des bouches pleines d’insultes, ce n’est pas votre série. C’est une satire politique douce et conciliante, plus proche de la comédie hollywoodienne classique comme New Moon que du cynisme britannique. Il le fait aussi en s’appropriant l’une des grandes valeurs du continent: la diversité linguistique. Vous pouvez entendre le français, l’allemand et l’anglais, un ingrédient idéal pour vos propres malentendus. Parfois, ils daignent même au camée des Espagnols et des Catalans, bien que la péninsule ibérique soit clairement ignorée par les voisins français, ce qui embarrassera un Juan Carrasco appelé à être un grand député européen.

Le pire des chômeurs est le Royaume-Uni. L’Union européenne retourne sa griffe sous forme de satire, cet élément pour lequel ils se sont toujours démarqués, étant donné qu’après des années à regarder comment les Britanniques ont dépassé dans la comédie politique – de Yes, Minister (également disponible, et essentiel, dans Filmin) à The Thick of it—, l’ère post-Brexit nous a laissé orphelins de son regard (ils préparent déjà une série sur Boris Johnson en pandémie). Ainsi, le Parlement remonte des années dans le passé pour essayer d’être l’œuvre qui dépeint le Brexit à son apogée de folies et de mensonges. Rose, une assistante britannique, est notre porte d’entrée au Royaume-Uni. Une femme hautement préparée qui regarde son monde s’effondrer. Son eurodéputé était pro-Brexit mais se rend maintenant compte que cela la mettra au chômage.

La déraison d’un mouvement s’est transformée en surréalisme et en tristesse, et, des années plus tard, en comédie. Qui a besoin d’une orgie avec ces éléments? C’est la série qu’Orbán, ou son désormais célèbre adjoint, n’aimera pas.

