Les deux premières scènes d’Olive Kitteridge sont une tentative de suicide et un peu d’impolitesse domestique, et le plus triste est la grossièreté. La série, disponible sur HBO Espagne, s’ouvre sur les pas fermes et déterminés d’une femme à travers une campagne rude de la Nouvelle-Angleterre. Si une démarche peut être têtue, ce serait tout. En atteignant un champ ouvert, et avec la même résolution, Olive Kitteridge pose une couverture de laine et un pistolet sur le sol. Une radio portable a été introduite, qui joue maintenant de la musique baroque en conserve. Après avoir déboulonné le pistolet, il lève les yeux. Il y a une brise, les arbres n’ont pas de feuille, les oiseaux hurlent d’eux-mêmes et le visage d’Olive change légèrement. Il y a quelque chose qui bouge parmi tant d’hostilité.

La grossièreté est visible dans la scène suivante, qui se déroule 25 ans plus tôt. Henry Kitteridge écoute la radio depuis sa table de cuisine: le même concert baroque qu’avant. Olive entre comme une bête et va directement à l’évier, le dos à son mari avec le calme que des années de pratique donnent. Pauvre homme, il sort cérémonieusement ce qu’il cachait sous ses bras, une boîte de chocolats en forme de cœur, et attend le moment où sa femme l’écoutera. Attendez. Attendez. Attendez. «Joyeuse Saint-Valentin, ma chère,» l’appela-t-il finalement, ses yeux s’illuminant d’attente et lui tendit la boîte. Olive ne se retourne pas. Il éteint la radio, oui. «Oui, pour toi aussi, Henry,» elle claque sur la bouilloire dans un silence de mort.

C’est une manière de résumer Olive Kitteridge, à la fois le personnage et la série à laquelle il donne son titre, quatre épisodes d’une heure réalisés par Lisa Cholodenko (The Kids Are All Right) et basés sur une dizaine d’histoires pour lesquelles Elizabeth Strout a remporté le prix Pulitzer en 2009. C’est une femme repoussée par l’artifice et la gentillesse; ce qui le fascine, c’est l’honnêteté brute de l’hostile. Elle le fascine même trop, au point de la chercher là où elle n’est ni nécessaire ni elle ne l’est, et de ne pas comprendre que toute brutalité n’est pas honnête. En tant que professeur de mathématiques dans une petite école municipale du Maine, Olive est sévère; en tant que voisin, impoli; en tant qu’épouse, vive et virulente. Parlez avec des murmures désobligeants. Regardez le mariage de votre fils en mangeant dans un pot de cacahuètes. Quand Henry, qui est follement amoureux d’elle, lui demande si elle va le quitter, elle répond: «Pour l’amour de Dieu, Henry. Vous donnez envie à n’importe qui de vomir. ” Il y a un héritage de dépression dans sa famille, elle suppose: «Ravi de l’avoir. Trait d’intelligence ». Dans la série, Olive a au moins l’attribut rédempteur d’être joué par la parfaite Frances McDormand, qui a remporté un Emmy pour cela (la série en a remporté huit en tout).

Mais ce n’est pas une histoire sur les vertus de la misanthropie, dans le style puéril de House, mais sur la poésie. Il couvre 25 ans de gestes domestiques minuscules et fades, sous lesquels il y a des années fossilisées d’illusions et de déceptions (c’est agréable de voir le fossile d’une illusion). Au fil des chapitres, ces gestes dessinent des liens entre les personnages, et ces liens finissent par révéler des manières non seulement d’être, mais de voir le monde. Olive est capable de se connecter avec les gens, s’ils partagent sa mélancolie: par exemple, avec un voisin suicidaire souffrant de poussées psychotiques ou un veuf riche joué par Bill Murray (un autre des huit Emmys). Des gens qui savent qu’être triste n’est pas beau, mais il est plus laid de ne pas se laisser être; que ce qui est imposé est de la prose et le contraire est aussi de la prose, mais c’est plutôt un vers; que la mélancolie peut aiguiser le bonheur comme des bonbons salés; et que si quelque chose peut être transmis sans mots, c’est le sens de l’insignifiant.

Tout cela vient au fait que nous vivons une période de merde, couronnée en Espagne par une merde froide. Olive, qui en plus d’avoir son propre truc, a grandi toute sa vie dans un endroit où il neige presque toute l’année et où même les sources ont un point désagréable, je comprendrais. «Eh bien, cool du Paraguay», lâchait-il (ou ce que son expression préférée veut traduire, «Eh bien, soupe de canard»). Et avec une insulte, cela nous découragerait de chercher un côté positif à la merde. Cela nuit au positif et à la beauté de la merde. Dans les moments tristes, le mieux que nous puissions espérer est que quelqu’un nous apprenne à être triste.